【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美再度互相傷害 台股失守年線支撐



◆期貨走勢

台指期週一下跌 190 點至 10307 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 47.57 點，電子期逆價差擴至 - 2.87 點，金融期逆價差縮至 - 2.36 點。現貨部分，三大法人賣超 162.1 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4366 口至 9923 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2530 口至 37624 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2193 口至 11150 口。

週五晚間中國表示將對美國 750 億美元商品加徵 5~10% 不等的關稅，隨後川普受激怒也在推特連環發文做出反擊，消息一出讓日圓、黃金、債券等避險資產出現大漲，而美股重挫收低。週一台股開盤幾乎全盤皆墨，不過所幸六日消息傳出國安基金將進場護盤，台積電、鴻海、大立光等電子權值股開低後普遍在開盤價附近小幅震盪或收斂跌幅，10:20 後加權指數收斂跌幅向上挑戰 10400，然而午盤過後再度有賣單湧現權值股，使指數再度擴大跌幅，尾盤台積電更是敲出四千多張賣單，終場加權指數下跌 1.74% 至 10354.57 點。技術面觀察，週一加權指數跳空開低走低一舉失守 10500、10400 兩道整數關卡，並且跌破 240 日年均線支撐，5 日、10 日線灣頭向下，短線行情波動加大，短線上由空方略佔上風，後續持續關注中美貿易的最新消息。

◆選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10450~10600 下移至 10300~10500。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 0.98。VIX 指數大幅上升 3.5 點至 17.92 點。而外資加碼淨 buy put 口數，自營商也加碼淨 sell call 口數，整體選擇權部位屬於偏空格局。 (永豐期貨研調)



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