【國票期貨】台指評析-台指期向下跳空跌破所有短中期均線

◆行情面

期貨市場:

台指期下跌 190 點或 1.81%，收在 10307 點。電子期下跌 10.3 點或 2.36%。金融期下跌 11.4 點或 0.91%。非金電期下跌 151 點或 1.27%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏空調整 1,812 口，累計為淨空單 6,282 口；投信偏空調整 24 口，累計為淨空單 21,419 口；外資偏空調整 2,530 口，累計為淨多單 37,624 口。

價差表現:

台指期逆價差 47.57 點，價差擴大；電子期逆價差 2.97 點，價差擴大；金融期逆價差 1.96 點，價差縮小；非金電期逆價差 31.95 點，價差縮小。

◆技術面

週一台指期開低走低，多方盤中雖有短暫抵抗，但終場仍以大跌 190 點作收。由日Ｋ線觀察，週一台指期直接向下跳空，並跌破多條短中期均線，撐壓互換下，指數上檔壓力將更加沉重，在加上盤勢主控權重新由空方奪回且量增的情況下，建議投資人保守看待行情。

◆期貨日線



◇本報告純屬研究性質，僅供國票金控集團內部同仁及特定客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶作為期貨與選擇權買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬國票期貨所有，非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

