被控掏空中信金近百億元 一審判決無罪 辜仲諒感謝司法還清白

中信金 (2891-TW) 旗下中信慈善基金會董事長辜仲諒被最高檢前特偵組指控掏空 3 億美元 (約合新台幣 95 億元)，違反金控、證交法，辜仲諒否認犯罪，台北地院今 (23) 日一審判決辜仲諒無罪；對此，辜仲諒律師團律師葉建廷轉述指出，辜仲諒感謝司法還清白，也懇請檢察官了解事實真相，不要再耗費司法資源繼續上訴。

前特偵組 2010 年 7 月接獲檢舉，辜仲諒等 2004 年至 2007 年以旗下資產公司投資不良債權，透過中信金控旗下子公司帳戶，涉掏空中信金 3 億美金，分 13 次層層轉匯到辜家父子海外私人公司帳戶，再至大陸從事房地產投資。

此外，辜仲諒在 2013 年間有意用中信金併購台灣人壽時，因持有台壽保股權的龍邦國際股東朱國榮反對而破局，辜仲諒被控為重啟合併，討好朱國榮，且涉於 2015 年用中信人壽資金，以高於市價買下朱國榮的國寶集團擔保品亞洲廣場大樓 2 樓房產，中信壽因此損失 1.1 億元。

全案歷經台北地院多年審理後，台北地院今日一審判決辜仲諒無罪。

辜仲諒律師團葉建廷律師轉述指出，辜仲諒感謝司法還清白，也將不再耗費司法資源上訴，讓所有被告免於纏訟之苦。

此外，中信金也表示，子公司之前相關海外不良資產投資的成本均已收回且有獲利，並未受有任何損害，而在併購台灣人壽的過程中亦無利益受損情形，中信金併購台灣人壽所產生的正面效益，也已在營收大幅成長的財務報表上充分反映。