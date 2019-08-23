【華冠投顧】你看我+我看你的【觀望人工盤】！！

◆盤勢分析

焦點個股：6278 台表科、5498 凱崴、3338 泰碩、2344 華邦電、3596 智易

全球央行年會（週五～週日）將連續舉行三天，昨晚美股觀望氣氛濃厚，台股漲多後也開始觀望氣氛濃厚，今天由非電子股撐指數，如 2105 正新、5876 上海商銀、1102 亞泥、1402 遠東新、2823 中壽、2891 中信金、1301 台塑、2882 國泰金，而漲多的電子股多開始拉回整理，所幸尾盤有控盤者用超級權值股拉最後一盤：2330 台積電、2317 鴻海、6505 台塑化、1301 台塑、3008 大立光、1303 南亞、1326 台化，大盤由黑翻紅小漲 8 點，週線收紅，5 日、10 日線有守，成交量縮到 1,081 億元；OTC 收盤跌 0.08%，守住所有均線，成交量 328 億元。

8/15「好野人概念股」「中美貿易戰受益股」「勇智哥」6683 雍智科本週四天狂飆三根漲停板，今天再創新高！6/12《包鑽金粽飆股》中的 IC 設計【大愛芯】特殊應用晶片（ASIC）廠「柏青哥」3661 世芯 - KY，今天再創新高，5/21《彎腰撿黃金》飆股集中「三星小鴻海」6278 台表科為 SMT 製程專業廠，獲得美光擴大釋出 DRAM 組裝訂單，又因為中美貿易戰以來的轉單效應，印度擴產線持續成長，今天漲停板，再創波段新高！六月底 3338 泰碩獲得大陸 5G 基地台製造商中興、韓國三星大訂單，預期產品單價將是過往的數倍以上，有助今年全年業績走升。又由於空單偏多，券資比至昨日為止達 67%。昨天漲停，今天再軋創新高，8/6《浴火鳳凰》的 6669 緯穎和同為緯創集團的老菜「軟綿綿」4953 緯軟今天也都再創還權後新高…… 其他強勢股有 3552 同致、3511 矽瑪、5498 凱崴、3596 智易、5340 建榮、3479 安勤、3535 晶彩科、2344 華邦電、3376 新日興、1626 艾美 - KY、9939 宏全等……

PS. 「底部進場，不贏也難」，全國會員價差拉大獲利奔跑！！有買有賣真獲利…… 滿滿獲利現金，下週再來彎腰撿黃金囉……！！要怎麼收穫就怎麼栽…… 記得做筆記…… 財富自然來找你…… 最後白鹿颱風來襲，請好友們做好防颱準備，祝大家週末平安、愉快，下星期操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

