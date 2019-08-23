【華冠投顧】護盤者聯盟連二天洗刷刷 就是為了達成「秘密任務」

◆盤勢分析

Fed 主席鮑爾演說在即，全球股市普遍陷入觀望，今日台股振幅收斂、量縮整理，終場大盤小幅拉尾 + 8 點，OTC 指數 - 0.09%，仍力守在所有均線之上。

昨日提過大盤反彈已經來到雙重壓力區（高角度下彎之月線以及 8/2 大量套牢Ｋ棒），再加上外資賣超綿綿不絕，短線賣壓其實不算輕，但話說回來，台股自本週二 (8/20) 突破上週高點並打出為期大約兩週的「Ｗ底」型態至今，始終穩守在Ｗ底頸線之上，代表「官股」+「政府基金」+「內資大咖」合組的「護盤者聯盟」決心相當強。

今日台股在觀望氣氛濃厚的背景下進行整理，盤中回檔低點依舊穩守頸線位置，此外整理過程見到 "大盤委賣張數" 與成交量雙雙下降之現象，暗示昨日衝高到壓力區確實有達到清洗套牢籌碼的效果，稱得上是強勢整理，一般來說整理時間不會拖太久。

目前對台股看法不變，「明知外資天天賣，這邊要護盤其實只要低接即可，寧願用更高的價格往上作線，就算除權息蒸發點數還是亞股裡頭屬一屬二強，透露出多方控盤者應不僅止於護盤，後市的 "秘密任務" 就是努力營造選舉行情」。

＜操作策略＞

昨日提醒先前請大家留意的《3042 晶技》、《網龍 3083》、《嘉澤 3533》... 等紛紛創下反彈甚至歷史新高，已經急漲的股票無須再追，因為台股結構漸漸好轉，盤面上自然會有潛力股陸續冒出頭來，並舉例像是出現族群性轉強現象之『汽車零組件族群』；法人庫存遞增、融資餘額遞減的《3673TPK-KY》；族群表現差強人意但個股卻能一枝獨秀的被動元件《2472 立隆電》、光學鏡頭《3019 亞光》.... 等。

今日《2472 立隆電》隨即急漲 + 6.34%，果真與所屬族群形成強烈反差；『汽車零組件族群』則有《3552 同致》衝上漲停，《9951 皇田 (先鋒 5 號)》、《1522 堤維西》... 等再創新高。

至於《3673 TPK-KY》、《3019 亞光》.... 等，仍維持強勢整理結構，可持續追蹤留意。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，散熱族群《3338 泰碩》持續飆漲、《3653 健策》再創新高，帶動《3324 雙鴻》、《6230 超眾》力撐高檔震盪；5G 概念股除散熱族群外，另有《3596 智易》、《4971 IET-KY》、《3491 昇達科》表現較為搶眼。

弱勢股方面，CCL 三雄《6274 台燿》、《2383 台光電》、《6213 聯茂》漲多修正；PA 的《8086 宏捷科》、《2455 全新》逆勢創半個月以來新低，短線出現轉弱跡象。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

