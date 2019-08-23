科隆電玩展重兵出擊，微星Q3業績添動能，月營收有望重回百億大關

【財訊快報／記者王宜弘報導】全球最大電玩遊戲展 Gamescom 2019 本週在德國科隆展出，吸引全球電競遊戲硬軟體業者參展，高階電競筆電龍頭微星 (2377) 以兩攤位大秀其完整電競系列產品，包括筆電、桌機、顯示器、顯示卡、主機板以及電競周邊配件等。微星 7 月合併營收再度貼近百億大關，以 97.6 億元，較上月增加 14%，年增率 5.7%，連續兩個月恢復年增，增幅並擴大中。且因舊品庫存清理結束，新品銷售占比增加，產品結構的轉變將帶動毛利率上揚。本季在科隆展的助陣之下，單月營收有機會再見百億規模。



微星指出，Gamescom 為全歐電腦電玩產業主要核心平台，此次展覽匯集世界各地零售商、貿易商、媒體、粉絲和開發者，紛紛展示其最先進硬體技術、發表其新上市遊戲軟體。微星除展出系列新品，也舉辦一連串電競賽事以及與知名直播主現在直播，衝高人氣。



除此之外，微星於 6.1 號館 / B020 攤位，加碼特展其優質好評電競桌上型電腦 Trident 系列、Infinite 系列、以及 Aegis 系列，展出 Ubisoft 最新發表的競速死亡球運動遊戲「Roller Champions（滑輪英雄）」，玩家們將有機會與電競團隊互動，並搶先體驗試玩。



據了解，這次科隆展主打產品包括 MSI GT76 Titan 電競筆電、MSI GE65 Raider 電競筆電以及電競系列顯示卡包括輝達 (nVIDIA) RTX 20 SUPER 與 AMD RX 5700 XT 系列產品。



此外，亦有一系列電競週邊商品助攻如 MSI Vigor GK30 電競鍵盤、MSI Clutch GM11 電競滑鼠、MSI Immerse GH30 電競耳機、MEG X570 ACE 主板、MSI MPG SEKIRA 500 系列電競機箱、MSI Trident X Plus 電競主機以及 MSI Optix MPG341CQR 電競螢幕等。



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