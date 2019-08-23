誠美材轉投資微采視像推出微結構光學膜，大尺寸產品對客戶送樣

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】2020 東京奧運以 8K 訊號轉播，8K 高解析度面板滲透率將逐漸提升，誠美材 (4960) 轉投資公司微采視像推出微結構光學膜 Omniwide Film(簡稱 O-film)解決高解析度面板的穿透率問題，O-film 產品已經在中小工控產品市場上穩定供貨，大尺寸需求也亦建置完備，並已陸續對客戶送樣及出貨。誠美材表示，透過微結構技術來解決高解析度面板的穿透率問題，O-film 僅需卷對卷的簡易加工製程並具有多方向的補償效果，可改善面板大視角色偏的問題，除了 8K 電視面板的需求外，具廣視角需求的公共顯示器(PID)、高精細醫療顯示器也都是 O-film 應用領域。



誠美材於 2019 年智慧顯示展覽會展出可撓式 OLED 偏光板應用，並針對手機薄化、高屏占比螢幕需求各類的異形裁切解決方案，由於監視器、筆記型電腦成長放緩，高階應用市場持續成長，因應市場新應用的需求，推出高階應用的油墨邊框的監視器偏光板、應用於筆記型電腦的薄化偏光板。



除了偏光板領域外，誠美材展出一系列的膠材，包含應用於 Micro/Mini LED 面板 UV 型遮光膠、LED Backlight UV 型反射油墨、窄邊框 NB slim border 側邊遮光黑膠，拓展偏光板以外的面板材料產品，朝向多元化的材料供應商之目標前進。



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