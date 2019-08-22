北市建議房屋標準單價改2年修一次 財部：恐墊高稽徵成本

台北市政府提案，建議將房屋標準價格從現行的每 3 年評定，改為每 2 年重新評定一次，財政部對此回應，每 2 年重新評定恐增加稽徵成本，需與地方政府討論後，再考慮是否修改。

台北市政府副市長鄧家基今 (22) 日在行政院會上提臨時動議，主張將房屋標準價格從現行的每 3 年評定一次修改成每 2 年評定一次，並建議將房屋稅與地價稅合併課徵不動產持有稅，行政院長蘇貞昌則當場裁示，責成財政部徵詢各縣市政府意見。

對於台北市政府的提議，財政部官員說，目前土地公告地價各縣市根據共同指標，採取累進稅率每年公告土增稅，地價稅則比照調整辦理；至於房屋稅各縣市標準價格落差極大、地段率也不盡相同，僅折舊率各縣市標準一致。

財政部官員指出，部分地方縣市標準價格可能會「凍漲」，但其他縣市價格持續上漲，屆時將形成各縣市標準價格出現落差，在地段率部分，則可能出現兩個縣市房屋現值一樣，但 A 縣市在精華區、B 縣市的房屋卻在郊區，導致各縣市對於地段率評估方式難以一致，因而墊高稽徵成本。

事實上，台北市府前年就曾提議，將房屋標準價格從 3 年評定一次修正為每 2 年重新評定一次，並提議將房屋稅與地價稅合併課徵不動產持有稅，但財政部前年 4 月徵詢各縣市意見後，考量稽徵成本過高因此並未採納北市府意見。