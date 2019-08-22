防盜刷！刷卡消費逾5000元 銀行須強制發簡訊通知

為利卡友盡速掌握可疑的刷卡交易、防止被盜刷，金管會下令所有銀行，就信用卡交易建立即時通知機制，其中，若卡友刷卡交易只要達 5000 元 (含) 以上，就必須強制要求銀行發送簡訊通知。

金管會表示，信用卡交易建立即時通知機制分為一般交易通知和網路交易通知。

一般交易通知機制部分，一、信用卡發卡機構如已提供持卡人透過官方網站、APP 推播等自行設定消費交易通知的服務，就要加強宣導持卡人多加利用去使用此設定的服務。二、如果未提供自行設定，則只要一般信用卡交易單筆達新臺幣 5000 元 (含) 以上，銀行就必須即時以簡訊或 email 通知持卡人。

網路交易通知機制部分，對於信用卡於網路交易單筆達新臺幣 5000 元 (含) 以上，或當日在國外網路交易累計交易達 5 次 (含) 以上者，銀行就須即時以簡訊、APP 推播或 email 的方式通知持卡人。

金管會提醒，民眾應多加留意自身信用卡交易安全，如果刷卡超過 5000 元，卻沒收到簡訊通知，或消費帳款明細有疑義，宜速洽各發卡機構協助處理，以維護自身權益。另外，民眾留存在發卡機構的 email 或手機號碼如有變更，應儘速通知發卡機構，以利提供正確即時的交易資訊。