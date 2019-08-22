【華冠投顧】盤後分析：台股第一強，「它」當之無愧

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

台股走勢完全事先預告，無論加權燈數還是上櫃指數，今天都是盤中突破月線但開高走低留上影線，甚至上櫃指數還收在全場相對低點。

月線還在向下形成壓力，同時月線扣抵值還在高檔區，所以我台會預告月線無法一次站穩，即使收盤成功站上去，隔幾日再次回測的機率也很高。

不過台股橫向整理的結構沒有變，未來隨著月線慢慢走平甚至翻揚，多頭就有機會展開比較強勁的攻勢，但最終還是要視國際變數而定。現階段最大的變數反而會落在聯準會降息政策，因為 9 月份降息 2 碼的機率已經掉到接近於 0，所以接下來要特別小心空軍拿這個作文章，尤其是趁美國公布經濟數據大好的時候。

【操作策略】

台股在橫向整理的過程中，最重要的就是個股的把握，上週分享給投資朋友的雍智科技 (6683)，我說你不認識它沒關係，記得他是小精測就好。繼週一漲停、週二除息創高且填息、昨日漲停後，今天再次漲停，短短 4 個交易日，還原息值後的漲幅就高達 35%，不愧是台股第一強，表現更勝前一週分享給投資朋友的凌巨 (8105)。

至於其他型態不錯的投信偏多股還有哪些，會在今天的節目當中公開分享，這幾檔也都是帶大家獲利過的老朋友，同時也會納入下週比賽投組的口袋名單當中，請有興趣的投資朋友不要錯過

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。