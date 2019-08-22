政院拍板數位身分證明年10月換發 斥48億元增8大功能

行政院會今 (22) 日拍板通過明年 10 月換發新式數位身分證（New eID），總經費約 48 億元，預定 2 年半時間全面換發，新身分證上外顯的個人資訊欄將大幅減少，僅有姓名、身分證字號、出生日期與婚姻狀態。

根據內政部規劃，New eID 具備虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽雙重保障，以及帶動創新應用及產業發展等 8 大功能，資安控管也有第三方獨立驗證及確認。

內政部表示，民眾可自由選擇 New eID 是否結合自然人憑證等功能，至於原先釋出的結合健保卡、駕照等功能，傳出部會仍有疑慮，目前暫時不結合，但內政部仍持續朝一卡多功方向前進，而正式樣張將在明年 4 到 5 月公布。

行政院長蘇貞昌表示，這不僅展現台灣邁向數位政府與智慧國家的強烈決心，也是為全體國人打造一把開啟政府各項線上服務的鑰匙。New eID 將可整合並精準提供社福、保健、津貼、保險、年金、稅務及監理等各種與民眾生活息息的服務。以前是「秀才不出門，能知天下事」，未來則是「秀才不出門，能辦天下事」，且還主動提供各項個人化服務。

蘇貞昌強調，New eID 也透過防偽技術與數位簽章，大幅改善紙本國民身分證防偽的缺陷及被冒用的風險，卡片個資的揭露也大幅縮減，晶片內的資訊則分區加密保護，使用時將不會在憑證中心留下任何紀錄，使用者也可隨時選擇停用或復用自然人憑證功能，不僅更加保障國人權益，也落實個人隱私保護。