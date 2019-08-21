二大連鎖KTV合併案遭公平會喊卡 錢櫃股價重跌近20%

國內二大連鎖 KTV 錢櫃 (8359-TW)、好樂迪 (9943-TW) 合併案宣告第四次失敗，公平會今 (21) 日確定禁止，錢櫃對此表示，待收到公平會結合案件決定書，再決定後續因應方式，而好樂迪則表示收到公平會正式函文後會依其指示辦理，並於明日前退還異議股東已交存股份，消息也導致錢櫃股價重挫近 20%。

錢櫃指出，後續會審酌公平會禁止的理由，再決定後續因應方式。

作為被併方的好樂迪則表示，待收到公平會正式函文後，會依其指示辦理，併退還異議股東已交存股份。

錢櫃在此消息傳出後，股價重挫，今日盤中跌幅一度超過 20%，終場收跌 18.73%，反映投資人對此狀況的失望，法人指出，此次是錢櫃與好樂迪第四次遞送合併申請案，繼上次失敗已經 10 年，還是無法通過公平會的審核，恐怕未來要再達成此目標難度高。

公平會指出，錢櫃和好樂迪是 KTV 市場上前二大業者，互相為最主要的競爭對手，若合併，因降低市場競爭機能，有提高價格的高度誘因與能力，消費者或競爭者並無法有效對抗或抑制，「具有顯著限制競爭不利益」。

此外，公平會也表示，各界意見包括上游業者唱片公司、伴唱產品代理業者、音樂著作權集體管理團體，以及消費者保護團體等，表達本結合案「會有限制競爭的疑慮」。