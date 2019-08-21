觀望氣氛濃台股量縮震盪 IC設計、遊戲領頭 小漲站穩10500點

美股終止連 3 紅，台股今日觀望氣氛轉濃，早盤開平盤後持續多空拉鋸，權值股鴻海、大立光領軍，不過金融權值股持續修正，多頭點火遊戲、IC 設計族群，大盤估量約 1000 億元，盤勢持續橫盤遊走。

蘋概三王今由鴻海、大立光領軍表態，維持逾 1% 漲幅，台積電表現相對修正，金融權值股更是持續面壓力，國泰金、中信金等盤下震盪，兆豐金、玉山金跌幅近 1%，壓抑盤勢表現。

高價股則有強勢股表態，大立光持穩 3800 元關卡，推升精測、矽力 - KY 等個股大漲逾半根停板。

盤面上鴻海集團表現不俗，在鴻海帶動下，訊芯 - KY 今日股價帶量大漲近 4%，突破盤整格局，面板股群創祭出庫藏股，推升股價一度大漲逾 7 %。

IC 設計也延續多頭強勢，世芯 - KY 漲幅逾半根漲停板，矽力 - KY、義隆漲幅逾 3%，敦泰、揚智、立積亦有逾 2% 漲幅。

遊戲股也成盤面焦點，隆中今日宣布收購旗下維度資訊 100% 股權，開盤直奔漲停價位，至於昨日召開法說的智冠，今日啟動慶祝行情，由於下半年展望樂觀，漲幅逾半根漲停板，網龍更是亮燈漲停。

整體而言，台股今日盤面仍受觀望氣氛濃厚影響，成交量降到接近千億元水準，盤勢由類股與個股表現居多，多頭力守 10500 點，市場觀望下周美中協商，在未有明確消息前，台股仍可望震盪盤堅向上。