錢櫃併好樂迪案四度卡關 公平會再度說不

公平交易委員會 (公平會) 今 (21) 日宣布，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，禁止國內兩大 KTV 業者錢櫃 (8359-TW) 和好樂迪 (9943-TW) 合併，也是二者第四次申請合併失敗。

公平會指出，錢櫃和好樂迪結合前即是市場上前 2 大業者，為最主要的競爭對手，結合後視聽歌唱服務市場的前二大事業直接相互競爭態勢消失，從消費者移轉選擇和其他競爭者的競爭能力而論，參與結合事業結合後將顯著減損視聽歌唱服務市場的競爭機能，有提高價格的高度誘因與能力，消費者或競爭者並無法有效對抗、抑制，具有顯著限制競爭的不利益。

此外，公平會也說，經徵詢各界意見，包括上游業者唱片公司、伴唱產品代理業者、音樂著作權集體管理團體，以及消費者保護團體等，表達對結合案有限制競爭疑慮。

公平會認為，雖本結合案對參與結合事業自身有明顯經濟利益，但參與結合後，對結合案包含不調漲價格、不減少服務內容等承諾，無法解決結合後市場因消除主要競爭對手而可能提高價格的誘因。

日前錢櫃董事長練台生指出，好樂迪面臨的問題是，少子化導致學生客群越來越少，即便要開高價，仍難拚過錢櫃，因此合併是較好的選擇，合併可將現有好樂迪門市評估改裝部分店點成錢櫃，兩個品牌也都會繼續存在。

練台生也曾表態，若要快速做大，其實錢櫃也能開平價品牌只是這樣會傷害好樂迪股東，然而，此次合併案再度闖關失敗，未來錢櫃是否有新的發展策略有待觀察。

受到公平會四度不准的利空消息影響，錢櫃盤中股價跌超過 15%。