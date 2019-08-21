5G訂單太強，京元電業績表現夯並擴充資本支出，明年成長動能可期

【財訊快報／記者李純君報導】半導體測試龍頭廠京元電子 (2449)，受惠於客戶端 5G 布建訂單持續增溫，在華為海思等需求強勁下，不單法人圈估算，其第三季營收季增率將上看 15%，且 8 月和 9 月業績有機會再度挑戰單月新高外，公司也宣布擴大今年資本支出幅度達 37%，而此舉也意味著，隨新設備逐步到位，京元電長線成長動能甚為可期。受惠於海思華為、高通、聯發科 (2454)、英特爾、賽靈思等 5G 基地台、手機、AI、HPC 等相關訂單持續加碼到位，京元電自第二季起表現就甚為突出，第二季營收 60.91 億元，年增 20.9%，創季度新高，毛利率 24.9%，季增 3.6 個百分點，單季歸屬母公司稅後淨利達 6.52 億元，季增 72.0%，年增 75.3%，單季每股淨利 0.49 元。



展望後續，京元電 7 月營收已創新高，8 月和 9 月還會更好，法人圈估算，京元電第三季營收季增率可達 15%，續創單季歷史新高，此外考量 5G 基地台布建仍持續進行中，遂京元電第四季營運表現將會比第三季更好；考量客戶端後續的高端晶片測試訂單太過強勁，京元電董事會通過擴大今年資本支出，調升幅度達 37%，為 93.65 億元，這些資出將用以擴充新測試機台，相關效益並會自 2020 年起大幅顯現。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』