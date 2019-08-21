大銀競拍完成 得標均價76.73元

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 預計 9 月 4 日上市掛牌，初次上市股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理，今 (21) 日完成競價拍賣，股數總計 8280 張，得標均價 76.73 元。

大銀表示，本次參與投標合格標單 1011 筆，得標筆數 636 筆，今天上午 拍賣完成，開標最低得標價格 68.28 元，最高為 100 元，得標的加權平均價格為 76.73 元。

大銀表示，8 月 23 日至 8 月 27 日將進行為期三天公開申購，依照規定，競拍最低承銷價 50 元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格 1.12 倍為上限，本次辦理公開申購價格為 56 元，29 日將公開抽籤。

大銀主要產品為精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統，具備關鍵零組件到次系統的研發、設計與製造能力，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠，銷售遍及美洲、歐洲和亞洲等地區。

大銀 2018 年合併營收為 28.09 億元，每股盈餘為 2.39 元，創歷史新高。今年上半年合併營收為 10.76 億元，年減 26.1%，主要受中美貿易爭端，導致下游客戶觀望影響。