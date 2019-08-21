【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：義大利副總理薩爾維尼及其所屬的極右北方聯盟對總理孔蒂發起不信任動議，孔蒂於週二發表演說，抨擊北方聯盟的行為阻礙了正在取得成果的政府，並向總統遞出辭呈，義大利政局紛擾可能影響其財政預算案於 10 月中通過；美中貿易戰方面，美國總統川普表示，他還沒有準備好與中國達成貿易協議，國務卿蓬佩奧也表示，華為構成巨大的國家風險，貿易戰可能在 2020 年總統大選結束後終結，美債殖利率因此受避險資金湧入而走低，美股金融股首當其衝再度下跌，半導體類股美光及 AMD 則領跌科技股，收盤四大指數溫和收低，終止連三日反彈。

台股觀點：美國延長華為禁令寬限期 90 天，美股科技及半導體類股再度大漲，激勵週二台股 IC 設計、光通訊族群走高，雖然聯發科漲多拉回，同時金融股在富邦及國泰金領跌下表現疲弱，使得指數早盤呈現開高走低態勢，不過大立光止跌反彈，同時台積電也有近 1% 的漲幅，支撐指數收盤上漲 0.32%；整體來看，雖貿易代表署宣佈針對部分商品延後關稅之課徵，不過 Apple 部分銷售成長幅度較高之商品，如：AirPods 和 AppleTV 仍包括在 9 月 1 日的關稅課徵清單之中，此次關稅課徵仍將顯著對台灣相關產業造成衝擊，另外，近期美國通膨及就業數據優異，FEDWatch 顯示市場已經調整 FED 降息次數據期，在美元指數強勢及後續貿易衝突升溫情況仍然存在下，仍需多加留意台幣貶值及外資之賣超狀況是否出現擴大，在市場不確定性偏高下，投資人宜多利用台指期貨規避下檔風險。

關注焦點：1) 中美貿易談判發展、2)Jackson Hole 央行年會。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

