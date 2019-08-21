【永豐期貨】台指選擇權盤前－華為寬限90天激勵美股 台股連三紅收復10500關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 45 點至 10526 點。價差方面，台指期轉為正價差 3.5 點，電子期轉為正價差 0.42 點，金融期逆價差縮至 - 0.58 點。現貨部分，三大法人賣超 29.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 830 口至 11557 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3141 口至 41783 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1175 口至 13334 口。

美股受財政部延長華為寬限期 90 天利多激勵，周一四大指數連三日走高並突破上周三暴跌起跌點，費半指數更創下近兩周新高。雖早盤受美財政部新增 46 家華為供應商列入黑名單消息，美股電子盤小幅度壓回，台指期早盤反映美股利多以小漲開出，現貨開盤後雖一度衝高，但買盤追價意願保守，盤面上由華為相關概念股領漲，台積電與大立光盤中均上漲超過 1%，盤中也受到日本二度開放關鍵材料出口韓國消息日韓股上漲幅擴大，全球股市持續反彈格局，終場加權指數收在 10,522.2 點，上漲 33.75 點、漲幅 0.32%，成交量 1,199.96 億元。技術面來看，周二指數日 K 連三紅並站穩 10500 點整數大關，且日 KD 指標持續黃金交叉向上，但反彈量能萎縮顯現多方力道保守，短線低檔呈現區間橫向盤整待變格局。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10200~10500 擴至 10200~10600 點，上檔壓力區上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 升至 1.19。VIX 指數降低 1.03 至 15.01。特別可注意，外資小幅加碼淨 BUY PUT 口數，但留倉契約金額反倒下降四千多萬，且自營商大幅加碼淨 SELL PUT 部位。多項選擇權籌碼呈現中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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