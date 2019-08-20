金管會力推銀行、資本市場雙語化 上市櫃發布重訊也要烙英文

政府宣示 2030 年要讓台灣成為雙語國家，隨著臺灣國際化的發展趨勢，金管會鼓勵各銀行設置雙語分行，金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，在今年底前，將先選定最多 3 家銀行搶先試辦雙語分行，不僅是銀行雙語化，資本市場的雙語化也要加強，例如未來重大訊息發布，也研擬採中英文並行。

金管會表示，外國人來臺工作、就學或居住的人數將日益增加，雙語金融服務的需求也隨之提高，金管會鼓勵各銀行提升員工英語能力，及營造友善雙語金融服務環境，並建請各銀行設置具體的第一線雙語服務櫃檯，及提供雙語金融服務，獲銀行熱烈支持，其中，已有 16 家銀行表達願意設置雙語示範分行，預計在半年內建置完成。

金管會統計截至今年 4 月，除了 8 大公股行庫主動表達有意願外，另也有 8 家民營銀行願意先行試辦，包括：台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、凱基銀行、星展銀行、上海銀行及台中銀行，之後也會陸續了解其他銀行業者意願。

為推動雙語環境，顧立雄表示，跟香港國際化程度相比，對於外國投資人來說，香港和台灣最大的差異仍在語言和人才方面，這部分確實還是得再加強。

顧立雄指出，年底前會找 1-3 家銀行作為示範，讓外國人進去會覺得很舒服，目前也有幾家都有意願；而資本市場雙語化環境也要加強，例如重大訊息發布，未來研擬採用中英文方式並行。