新聞
0

◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧08月20日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     08/20     08/15  
00637L 元大滬深300正2       61134    -60841   -121975  
3481   群創                 30605     18668    -11937  
00633L 富邦上証正2          11211      3523     -7688  
00672L 元大S&P原油正2        6954   -119035   -125989  
00655L 國泰中國A50正2        6122    -11861    -17983  
2313   華通                  1903     10674      8771  
3037   欣興                  1821      1727       -94  
2812   台中銀                1623      1296      -327  
2409   友達                  1568      2374       806  
2449   京元電子              1485      4285      2800  
00636  國泰中國A50           1214      4873      3659  
00642U 元大S&P石油           1107    -17286    -18393  
00783  富邦中証500           1053      -467     -1520  
2801   彰銀                   987      1720       733  
2323   中環                   960      1135       175  
6251   定穎                   951      1123       172  
2376   技嘉                   890      2296      1406  
3231   緯創                   876      2112      1236  
3035   智原                   875       895        20  
1310   台苯                   860      2237      1377  
2454   聯發科                 841      -313     -1154  
00669R 國泰美國道瓊反1        807     17964     17157  
2888   新光金                 780       932       152  
2484   希華                   771      1151       380  
00739  元大MSCI A股           710       557      -153  
1504   東元                   707       330      -377  
00638R 元大滬深300反1         644      3495      2851  
1314   中石化                 604       757       153  
8105   凌巨                   546       383      -163  
2356   英業達                 533      2021      1488  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     08/20     08/15  
00677U 富邦VIX             -56393    658393    714786  
00632R 元大台灣50反1       -30781    328712    359493  
00738U 元大道瓊白銀         -4941    -12485     -7544  
00708L 元大S&P黃金正2       -3516     -5287     -1771  
1303   南亞                 -3176    -10195     -7019  
2892   第一金               -2949     -6400     -3451  
2891   中信金               -2616     -5232     -2616  
2603   長榮                 -2373     -3724     -1351  
00673R 元大S&P原油反1       -2285     -4736     -2451  
2886   兆豐金               -2118    -15278    -13160  
2317   鴻海                 -2056    -17746    -15690  
3702   大聯大               -1954       492      2446  
2834   臺企銀               -1312      4747      6059  
00730  富邦臺灣優質高息     -1158     -7387     -6229  
2884   玉山金               -1116     -1716      -600  
2330   台積電               -1081      2270      3351  
00653L 富邦印度正2          -1034     -5291     -4257  
2882A  國泰特               -1024     -1534      -510  
00752  中信中國50            -902     -7639     -6737  
00671R 富邦NASDAQ反1         -784      3853      4637  
00680L 元大美債20正2         -708     -1564      -856  
2887F  台新戊特二            -633     -1294      -661  
2882B  國泰金乙特            -600     -1019      -419  
3338   泰碩                  -571      1096      1667  
2881A  富邦特                -563     -1193      -630  
6153   嘉聯益                -556     -5002     -4446  
1102   亞泥                  -523      -658      -135  
2383   台光電                -516       425       941  
00767  FH美國金融股          -502      -499         3  
00693U 華頓S&P黃豆           -499      2082      2581
留言載入中...

相關新聞