影／機器人科技狂飆 緊貼AI新漲點

無可否認，機器人科技狂飆，正主宰世界未來發展，谷歌、微軟、臉書、IBM、高通等科技巨擘，以及眾多新創公司，均積極投入相關創新研發及應用服務，國際投資公司在人工智慧 (AI) 領域的投資件數及金額也逐年快速成長。面對這股擋不住的機器人科技發展，該如何選對趨勢產業，跟上獲利機會呢？

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機器人科技狂潮 投資什麼最對味

由於機器人產業持續呈現高度成長，Anue 鉅亨攜手擅長趨勢主題投資的百達資產管理共同舉辦「機器人基金狂飆 緊貼 AI 史上新漲點」論壇，邀請微軟大中華區 AI 暨數位轉型負責人趙質忠及百達投顧產品經理黃俊苔分別就「強化 AI 全球視野」及「強攻機器人科技投資」進行專題演講，並且由 Anue 鉅亨總經理楊定國擔任主持人，與兩位講者就如何從生活中找到機器人投資商機進行深度研討。

4 大原則 掌握 AI 新顯學

微軟大中華區 AI 暨數位轉型負責人趙質忠。

AI 時代帶來生活便利及投資機會，微軟大中華區 AI 暨數位轉型負責人趙質忠認為，當公司或產業沒有運用技術增強能力，就是走入黃昏的時候，不過企業發展 AI 要打破一個迷思，亦即，請很多數據科學家重新研發模型不見得是最快、最有效的方式，因為實驗室與現實環境操作有落差，很多 AI 的概念性驗證（Proof of Concepts；PoC）成功率並不高，還不如以企業現有軟體加入 AI 功能，進行優化，是利用 AI 最有效的落地效果，效益更能快速提升。

AI 進展已邁入快車道，他建議用四大原則來看待未來人工智能發展，一是 AI 要以應用為中心，著重技術應用於何處為首要；二是 AI 為電腦科學及腦神經科學不斷激盪，創新前進；三是著重基礎、通用、行業等三種能力，以通用力為例，漸凍人腦波研究是否亦可運用於憂鬱症、過動兒分析，甚至是腦波控制儀器，同樣的技術應用產業範圍越廣，價值也越高。四是 AI 具有人才、資料、痛點、生態四大支柱，例如台灣數理人才多、擁有完整高科技製造業生態鏈，正是微軟選擇在台灣設立 AI 研發中心的原因。

「AI 就像手機，僅是一種工具」，他認為，哪個領域、哪家公司值不值得投資，焦點要放在這家公司運用 AI 解決何種問題，以及成效如何。舉例來說，大陸興起無人商店投資狂潮，但事實上，無人商店如同三、四十年的自動販賣機，充其量僅是節省人力成本，效應不大，終致引發倒閉潮。因此，投資 AI 千萬不要迷思市場一窩蜂的東西，而是要找尋應用層面最廣泛，也是日常生活最常用到的應用，才是值得投資的公司。

AI 相關領域 機器人產業最夯

AI 時代來臨，未來工作是否會被機器人取代，正反聲浪不斷。趙質忠認為，AI 不是取代人類，而是協助人類做以前做不到的事情，成為「AI+HI(Human Intelligence)=SI(Super Intelligence)」的世代，工具 (AI) 如果用得好，可以提升能力，解決更多的事情，生活變得更美好。

微軟自 30 年前著手 AI 相關基礎研究，也就是電腦聽說讀寫的能力，並陸續取得許多重大突破。例如，2016 年電腦視覺準確度高達 96%，為全球創舉；語音辨識錯誤率不斷創新低紀錄，2017 年已降至 5.1%；2018 年閱讀理解能力創下超越人類的紀錄，準確度可達 88.5%，機器翻譯水準亦可媲美人類。

放眼目前 AI 相關領域，趙質忠認為，機器人是很夯的一塊領域，透過 AI 可以提高生產效能，舉例來說，傳統機器人透過精準定位，僅能做單點、單向生產，運用電腦視覺則可以進行不同軸心、多面向的生產，且一人即可兼顧多條生產線，產能將大為增加。

再者從商業應用來看，機器人運用大數據，透過模擬的方式，可以仿效出幾近人類的情感，進行客服、行銷等商業服務，應用層面廣泛，衍生商機無可限量。例如微軟小冰不僅是懂得繪畫、寫詩、主持節目的社交聊天機器人，去年更升級到商業行銷活動，與日本 Lawson 便利超商合作，用日常聊天的方式，透過情緒引導用戶索取優惠券，並到店內完成消費，轉換率高達 40%，造成市場大轟動。

短練革命旺到機器人產業 中美貿易戰是福不是禍

百達投顧產品經理黃俊苔。

分析中美貿易戰成因，百達投顧產品經理黃俊苔認為有二，一是技術水到渠成：工業自動化 4.0 發展成熟，美國藉由自動化技術可以抑制中國的製造生產，讓中美兩方製造能力達到平衡局面。二是中國產業結構調整：中國想要擺脫勞力密集的產業模式，加上大陸薪資水準過去十年增加兩倍多，致使中國極力轉向機器人等相關高端產業。所以，在「中國有壓力、美國有底氣」的情況下，雙方展開了一場龍虎角力戰。

貿易戰確實讓全球貿易量下滑，企業獲利也遭受到衝擊，不過，貿易戰讓全球供應鏈產生重組，過往講求全球化分工「長鏈效應」正被「短鏈革命」逐漸取代，加上 AI 機器人技術精進，翻轉製造業的生產模式，更加速了自動化在地生產的製造模式。

黃俊苔分析，企業以前都在中國設置生產基地，短鏈革命浪潮下，部份生產基地移往其他區域，採用在地化生產模式，以縮短供應鏈。如今全球正在去生產中心化，自動化扮演至關重要的角色，相關投資題材也因運而生，因此，貿易戰會帶來自動化成長機會。

機器人產業投資正逢時 三大範疇看俏

根據麥肯錫全球研究所 (McKinsey Global Institute) 模擬結果，至少未來 10 年，AI 每年可以為 GDP 成長率貢獻 1.2%，威力有如工業革命的蒸汽機。也因此，不管是法人或一般投資人，誰都不願意錯過如此大好投資良機。日本軟銀集團近日便宣布成立「遠景基金 2 號」專門投資人工智慧，金額高達 1,080 億美元，吸引了蘋果、微軟、鴻海等重量級企業參與出資。

面對這股前仆後繼的機器人投資風潮，哪些範疇值得留意呢？基本上，投資新創產業並非有夢最美，也不是高大上就好，而是要著重落實應用與獲利面，機器人產業亦是如此。黃俊苔認為，就投資面而言，機器人產業考量重點在於「要真正有被使用、且已經開始賺錢的企業」，完整的機器人投資契機包括自動化、機器人、人工智慧 (AI) 等三大領域，從中均可找到優質的企業進行投資。

自動化方面，是目前機器人應用最多的範疇，涵蓋工業機器人、工廠自動化及營運自動化，例如四大機器人家族之首 - 發那科及縮減人力的自動化高手 - 日本大福 (DaiFuku) 是箇中翹楚。前者員工僅為 5000 多人，因為採用自動化，市值卻可以媲美擁有 130 萬員工的鴻海，營業利潤率高達 28%，而非毛三到四。後者的自動倉庫系統為企業降低成本，獲得不少公司採用，例如日本 Uniqlo 東京倉庫便導入大福自動化系統，大幅縮減 9 成人力。

FANUC 機器人手臂示意圖。

機器人方面，包括醫療機器人、消費機器人、電動 / 自駕車，例如手術機器人、田地機器人、掃地機器人，或是運用於工廠、倉庫、物流中心、醫院等場所的無人搬運車，都是機器人衍生的投資題材。以生產達文西手術機器人聞名的直覺手術公司來說，一個機台售價約 4 千萬台幣，全球已經售出 4,400 台，然而這並非主要收入來源，而是機台後續所產生的耗材及維修服務，收入比重高達 7 成，為該公司創造穩定且持續的現金流。

機器人手術示意圖。

人工智慧 (AI) 方面，舉凡感知 (眼)、分析(腦)、移動(腳) 均涵蓋在內，例如聊天機器人、自動駕駛系統、應用數據學習及大數據等應用。最聞名的例子是人工智慧圍棋 AlphaGo 擊敗人類，該款程式便是由 Alphabet(Google 母公司)旗下子公司 DeepMind 所開發，Alphabet 旗下無人車子公司 Waymo 也推出全球首個商業收費的無人計程車服務。

又如人工智慧 (AI) 發展中，晶片運算能力是核心，以自駕車的感測器為例，各感測器功能不同，當同時發出訊號給汽車中央控制台，晶片必須快速運算來自各感測器的數據，決定往前走或停下來，在此領域，安森美半導體是佼佼者，該公司專注於混合動力電動車、電動汽車與先進駕駛輔助系統，在汽車圖像傳感器排名全球第一。

「發現大趨勢的產生，投資在你知道的事情」，黃俊苔認為，機器人是未來必然趨勢，可以從人類日常生活改變中找尋到商機，並且趕在趨勢流行爆發之前，提早介入，以真正掌握投資契機。

定期定額的好選擇

機器人是長遠的發展趨勢，市場規模正呈現等比級數的成長，根據百達資產管理資料顯示，2008 年個人用機器人市值規模僅 1.75 億美元，2015 年已經成長至 87 億美元，成長了 50 倍，預估 2025 年整體市場規模會再成長 50 倍，達到 4330 億美元。

機器人產業正處於高速成長中，不管是工廠或商用自動化，手術機器人或是掃地機器人，乃至運用人工智慧 (AI) 取代人類的眼睛、耳朵、腳，這些題材正在改變人類生活。面臨新時代來臨，生活在改變，投資也要改變，如今尚屬機器人產業投資初期階段，正是介入投資契機的絕佳機會。

鉅亨精選基金：

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