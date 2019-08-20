【華冠投顧】盤後分析：橫向打底、個股表現，法人加持財報績優股一檔檔向上走

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

華為禁令延長 90 天，美中貿易衝突持續緩和帶動美股持續反攻。道瓊指數連漲 3 天收復大跌 800 點的失土，而其他三大指數則已準備挑戰月線反壓，

今年以來，台股走勢和美股的相似度最高，今天一樣向上準備挑戰月線反壓，其中台積電 (2330) 剛好收在月線上面，這點也和費城半導體非常相似。此外上櫃指數今天高點也很接近月線，不過收盤留有上影線，顯示月線反壓不輕。

由於目前月線扣抵在相對高檔，所以台股要攻收復月線且平步青雲難上加難，故維持橫向打底的看法不變。加上近期成交量僅維持在 1200 億元左右明顯不足，也代表盤面上難有主流部隊，以個股表現為主。

【操作策略】

下半年的台股走的一向是業績行情，加上半年報已全數公告，所以投資朋友就要趁此時作好持股調整。要鎖定的個股，除了基本面優異外，最好還要有法人加持，股價才具備上攻動能。

以我們近期分享給投資朋友的良維 (6290)、晶焱(6411) 和雍智 (6683) 為例，都是半年報表相當出色的個股，同時下半年的營運展望也不錯，更重要的是，3 檔股票都有投信買盤在加持，所以股價自然是向上走。

另外一檔百元的高價股，營收和半年報獲利都有高雙位數的成長，外資和投信都在買，股價剛越過長期下降壓力線轉強向上而己，也請投資朋友好好留意未來的股價表現。

除了這一檔剛轉強向上的高價股外，未來也會在節目和群組當中持續分享好股票給投資朋友，祝大家操作順利，一起賺錢發大財。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。