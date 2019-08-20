科技部一甲子 未來研究著重三大面向

科技部今 (20) 日舉辦成立 60 周年慶祝茶會，科技部長陳良基表示，明年科技基礎研究預算將提升至 40 多億，未來將持續布局 5G 科技、數位資安及精準醫療等，甚至擴展到太空科學的科學研發。

陳良基表示，科技部 60 周年要感恩前人努力，明年預算預計成長 4.7% ，其中基礎研究預算將提升至 297 億元，增加約 40 多億元，期盼未來 5 年都能維持成長速度，後續也將著重產業發展、技術加值，並提升產業上中下游整合。

陳良基表示，明年將著重三大方向，包含 5G 、數位資安、精準醫療，全球進入數位時代，不只著重工業生產，也將提升個人數位生活，並持續研發太空三期計畫，盼可嘗試將台灣太空產業帶起來，而針對資訊安全議題，臉書、推特停權高達 20 萬個帳號，他透露，行政院也正在研擬。

談到科技部 60 年來貢獻，陳良基表示，主要在支持科學發展、改善各級學校科學教育、延攬相關人才、促進科學建國方針，科學發展方面，台灣在科學論文發表在全球前 20 大，此外，國家級科研基地有持續進步，包含竹科、中科、南科以及太空科學研發中等等，而法規上，像是科學基本法的建制也相當完善。

科技部前身為民國 48 年成立的國家長期發展科技委員會 (簡稱長科會)，民國 56 年擴充改組為隸屬行政院的國家科學委員會」，為台灣科學發展主管機關，民國 58 年修正組織章程，定名為行政院國家科學委員會 (簡稱國科會)，民國 103 年再配合政府組織再造，改制為科技部。