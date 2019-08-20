〈國泰金經濟調查〉貿易戰翻轉人民幣投資 近3成民眾估未來一年再貶2%

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 8 月國民經濟信心調查結果，美中貿易戰成為民眾持有人民幣意願分水嶺，減持人民幣的比重上升到 12.6%，創一年半以來新高；對人民幣匯率的看法，也從去年 2 月的看升，轉為看貶，認為人民幣未來一年會貶值超過 2% 的民眾比例達 28.2%。

貿易戰去 (2018) 年 3 月開打，依據國泰金當年 2 月的調查，當時民眾對於未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的還有 21.4%，高於計畫減持人民幣的 6.1% 比例。認為人民幣會升值的民眾比例為 46.7%，也遠高於看貶人民幣的 9.9% 民眾。

但是隨著美中貿易戰開打，尤其人民幣匯率在 2018 年的震盪幅度加大，全年高低點貶值超過 10%，也讓民眾對人民幣的投資與看法也開始轉向，國泰金今年 2 月再調查時，認為人民幣會升值的民眾比例掉到只剩下 23.6%，僅略高於看貶人民幣的 22.8% 民眾；未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾也掉到 16.0%，計畫減持人民幣的民眾比例則升至 11.7%。

美國總統川普今年 5 月再重啟貿易戰，且近幾個月以來，貿易戰反覆不定，數度惡化，此也反映在人民幣投資狀況，根據中央銀行公布的銀行辦理人民幣業務概況，截至 6 月底人民幣存款餘額降至 2651.57 億元，創 5 年 4 個月來的新低紀錄。

國泰金本次 8 月的調查結果也顯示，在持有人民幣存款及意願部分，目前有高達 77.7% 的民眾未持有人民幣存款，略高於 2019 年 2 月的 76.7%，且連續兩年以 1 個百分點的速度上升。其中，人民幣存款配置比例在 5% 以上的民眾僅 6.1%，比 2 月時的 7.1% 下滑，未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾也從今年 2 月的 16.0% 降至 11.3%，減持人民幣的比重上升到 12.6%，更創一年半以來新高。

人民幣匯率部分，國泰金表示，受到中國景氣動能趨緩與近期美、中貿易戰加劇的影響，人民幣兌美元在岸及離岸價格雙雙貶破 7，中國外匯管理局公布的人民幣中間價也接著破 7 ，皆為 2008 年金融海嘯以來首見。本次調查結果顯示，雖然仍有 53.5%(2 月：53.6%) 的民眾認為人民幣未來一年將在正負 2% 之間波動，但是認為人民幣會貶值超過 2% 的民眾比例達 28.2%，大舉高於今年 2 月的 22.8%。