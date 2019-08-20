郭明錤：舜宇可望取得iPhone訂單 恐衝擊玉晶光、康達智

天風證券分析師郭明錤今 (20) 日發表最新報告指出，預期舜宇光學將在 2021 年開始出貨 iPhone 6P(6 片塑膠鏡片) 鏡頭，有利營運長期成長，對大立光 (3008-TW) 影響性小，但恐衝擊玉晶光 (3406-TW) 及康達智。

郭明錤指出，全球前五大智慧型手機品牌，僅 Apple 擁有 3 間鏡頭供應商，考量多鏡頭趨勢下，需有新供應商降低供應風險，且許多零組件已依賴韓國電子業，因此選擇韓國鏡頭廠商機率較低，而舜宇有豐富鏡頭設計與生產經驗，預期舜宇將在 2021 年開始出貨門檻較低的 iPhone 6P 鏡頭。

郭明錤認為，舜宇進入 iPhone 鏡頭供應鏈，對既有供應商包括大立光、玉晶光與日本康達智有不同影響。

對大立光來看，郭明錤認為，舜宇進入 iPhone 鏡頭供應鏈對大立光的影響最小。大立光 2019 年開始對 Samsung(三星) 增加供貨比重，大立光在 Android 陣營鏡頭市占率也顯著提升，由於三星與華為採比 Apple 更積極鏡頭升級策略，有利大立光鏡頭設計與生產優勢。

就大立光鏡頭出貨來看，郭明錤指出，Apple 已非最大品牌客戶，約占整體出貨量 30-35%，舜宇進入 iPhone 鏡頭供應鏈，對大立光的影響相對有限。

玉晶光的部分，郭明錤指出，舜宇進入 iPhone 鏡頭供應鏈，恐最先衝擊玉晶光前置鏡頭供應比重。

郭明錤指出，玉晶光有超過 80-85% 的營收來自 Apple，因此舜宇打進供應鏈，恐不利玉晶光，如玉晶光未來 2 年內能提升在 iPhone 高階鏡頭與 Android 陣營的鏡頭市占率，與 LED 事業對整體營收貢獻，則可降低舜宇在 iPhone 鏡頭訂單競爭影響。

至於康達智影響，郭明錤指出，舜宇打入供應鏈，可能影響 Kantatsu(康達智) 長期 iPhone 高階鏡頭訂單展望，預期舜宇將先出貨進入門檻較低的 6P 鏡頭給 Apple，但長期仍可能取得 iPhone 高階鏡頭訂單，Kantatsu 是既有 3 個 iPhone 鏡頭供應商中產能最小者，因此舜宇可望透過產能優勢取得高階訂單，分食 Kantatsu 版圖。