永冠‐KY Q2轉盈非曇花一現 下半年雙率可望走升營運看俏

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 第 2 季成功單季轉盈，下半年出貨也可望優於上半年，由於再生能源業務動能強勁，加上原物料價格趨穩、人民幣貶值、加強費用管控等因素，有利雙率表現，法人認為，永冠雙率將持續提升，下半年可望延續獲利動能，營運看俏。

永冠上半年再生能源營收占比，已從去年的 27% 提升至 46%，產業機械由去年的 37% 下滑至 29%，注塑機同樣由 36% 下降至 25%。由於今年注塑機與產業機械業務，明顯受到全球製造業景氣下滑與美中貿易戰影響，營收不如預期，因此永冠日前將全年出貨量由 17 萬噸、下調至約 15 萬噸。

永冠董事長張賢銘指出，今年產業機械業務需求雖不如預期，惟再生能源業務營運動能強，第 3 季出貨將優於第 2 季，整體下半年營運將優於上半年，明年再生能源業務營收占比上看 6 成。

法人認為，在營收規模擴增下，加上原物料價格趨穩，且人民幣貶值有利營運成本降低，加上公司透過自行員工訓練與人力調整等方式，加強費用管控，且市場處降息環境，也將減輕利息費用，下半年雙率可望進一步提升，永冠將延續獲利動能，第 2 季營運轉盈並非曇花一現。

永冠從 2017 年第 4 季起，營運陷入虧損，但近來受惠需求轉佳，且與風電大廠及其他客戶達成漲價協議，第 2 季陸續以新價格出貨，漲價效益發酵，加上中國與歐洲市場風電產品需求暢旺，獲利結構轉佳，第 2 季成功單季轉盈，每股純益 0.18 元，終結連 6 季虧損頹勢。

