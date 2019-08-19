中國刺激股市 卻換阿根廷倒了？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國長短期利差（2 年期與 10 年期）自 2007 年以來首見反轉，引起股市下跌，而美國宣布推遲部份原本預計 9 月加徵關稅的計畫，及 7 月份優於預期的零售銷售數據，提振減少上週全球股市的跌幅，全球股市下跌 0.43%，美股下跌 1.03%；

2. 全球貿易不穩定，加上歐洲地區義大利及英國政治不確定性提高，德國新公佈的 ZEW 調查大幅低於原先預期，歐洲股市下跌 0.14%。

新興市場

1. 香港示威抗議越演越烈，中國 7 月份貨幣供給量、工業生產、零售銷售數據皆不佳，週五 16 日香港政府罕見推出一系列紓困措施、美國推遲約半數關稅加徵計劃，及中國證監會擴大融資融券標的，刺激中國股市上漲 1.34%；

2. 阿根廷總統初選由反對派候選人出線，引起阿根廷匯率大幅貶值，同時拖累拉丁美洲其他地區股市表現，全週下跌 5.67%；受惠於央行超預期的降息，印度股市上漲 1.80%。

債券市場

1. 繼美國 3 個月與 10 年期公債殖利率反轉近 3 個月後，2 年期與 10 年期公債殖利率上週也一度出現反轉，美國政府債券指數價格上漲 0.68%，美國投資等級債券也上漲 0.47%；

2. 阿根廷政權出現變數，帶動新興市場主權債下跌 0.22%，好在此跡象並無明顯擴散到其他新興市場的跡象，新興市場央行降息似乎已經是共識，上週墨西哥央行也降息一碼。

原物料、匯率

1. 避險情緒推動美元升值，上週上漲 0.87%；歐洲第二季經濟成長放緩，歐元貶值 1.12%；

2. 產油國加大減產力道，然在市場前景不明確的情形下，限制了油價漲幅。

資料來源: Bloomberg, 2019/08/19（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/16）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/08/19（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/16）

三大市場關鍵事件及分析

1. 阿根廷總統初選跌破眼鏡

阿根廷總統初選結果出乎市場意料，投資人偏好的現任總統馬克里得票大幅落後民粹候選人艾柏托，阿根廷股債匯三市同遭重創。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場指數主要組成國家，2019/8/14。

2. 中國經濟數據下滑

中國工業生產、零售銷售與固定資產投資等數據全面不如預期，在房屋銷售年增率持續下降的情況下，房地產投資還能持續擴張多久是問號。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/15。

3. 美國又一利差反轉

繼今年 3 月美國 10 年公債與 3 個月國庫券殖利率差距出現反轉後，10 年與 2 年公債殖利率也於上週一度反轉，而除了美國以外，其他 G7 國家也普遍面臨利差倒掛的問題。

G7 國家利差倒掛情況嚴重

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/15。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/14。

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