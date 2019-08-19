Money101母公司獲益博睿注資6.2億元  搶攻近5成「信用小白」商機

台灣領先金融產品比較平台 Money101.com.tw 母公司 CompareAsiaGroup 獲得世界領先資訊服務提供者益博睿於 B1 輪首投，挹注資金 2000 萬美元（折合約新台幣 6.2 億元），不僅如此，雙方更結盟成為戰略夥伴，聯手振興「信用經濟」，搶攻近 5 成的「信用小白」商機，進而鞏固在亞洲領先的個人理財平台地位。

在台灣，看似獲取金融服務很便利，不僅銀行家數多達 39 家（包含 3 家純網銀），有 94.2% 的人開有銀行帳戶 ；在個人信用方面，信用卡流通卡數以每年 3~5% 的比例成長，信用卡簽帳金額也以每年約莫 9% 的比例成長，不過，另外有 47.9% 的人未使用過信用卡或消費性信用貸款，屬於「信用小白」。

許多人在申請信用卡、信用貸款時，並無法 100% 確定銀行是否會審核通過，這是由於多數民眾並不了解自己當下的財力、收入以及信用等狀況，是否符合申請該貸款或是信用卡的資格。這種狀況，如同盲測，短時間內多次向不同金融機構申請信用卡、貸款，反而拉高自己的信用風險，恐拉遠獲取金融服務的距離。

Money101 創立於 2014 年，於市場上推動數位金融服務，提升金融產品的透明度，結合不同的金融產品使用情境，比較多種金融產品，包含：銀行信用卡、信貸、房貸、數位帳戶、投資帳戶以及多家產、壽險的商品等，協助客戶作出更明智的理財決定。

Money101 台灣董事總經理周純如進一步提到，Money101 與 CompareAsiaGroup 自成立起，一直以深耕金融教育為首要任務，在提供更為彈性、便利的產品比較介面的同時，不斷經由科技結合教育，提升民眾的金融知識，以普惠金融為目標。

周純如說明，金融教育包含讓民眾懂得分析自身財務需求，乃至於了解如何與金融機構往來，才能為自己更有效地挑選最適合金融工具。這些對「信用小白」而言，尤其是重要課題。

益博睿大中華區執行長黃堅也表示，截至 2018 年，台灣人口達 2350 萬，可支配收入為 9 兆 6257 億新台幣，人均家庭消費 37.6 萬新台幣，存款金額超過 200 億新台幣，市場潛力相當大。益博睿對 CompareAsiaGroup 的投資明確地展現了發展包括台灣在內的亞太區金融科技決心。

此次，Money101 將透過母公司 CompareAsiaGroup 使用益博睿的雲端智能平台「Experian One」，以先進技術著力於數位引導平台、決策管理和資格評分服務，聯手振興信用經濟。

整體來說，Money101 金融產品比較平台透過母公司 CompareAsiaGroup 獲多方國際投資者青睞投資逾 9000 萬美元（約 27.9 億台幣），當中包含世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）、高盛旗下 Goldman Sachs Investment Partners、ACE & Company、怡和太平洋、阿里巴巴創業者基金、思佰益集團及 H&Q Utrust。這次 B1 輪由益博睿首投，其金額為 2000 萬美元（約 6.2 億台幣），注資後資本額逾 1.1 億美元 (34.1 億台幣)。