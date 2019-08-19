兒童帳戶開戶年輕化！北富銀：5歲以下開戶占比逾3成

少子化浪潮下，愈來愈多父母早早便為孩子開立專屬的銀行帳戶，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行小富翁帳戶數據分析顯示，至今年 6 月底，小富翁帳戶總戶數已接近 25 萬，其中，5 歲以下開戶佔比超過 30%，且每年以 2~3 月、7~8 月為兩大開戶尖峰，顯示大多數父母趁著農曆春節前後、暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶。

北富銀 1999 年率先推出小富翁帳戶，除了有專屬金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產 (含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶)，便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，深受客戶歡迎。至今年 6 月底止，北富銀已有近 25 萬位小富翁，而每位小富翁的平均資產超過新台幣 38 萬元。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，現代父母生得少，願意投注更多資源在孩子身上，且隨著理財觀念的普及，更多父母在孩子還小的時候，就開立小富翁帳戶，專款專用，北富銀小富翁帳戶每年穩定成長，平均每年新開戶數超過 1 萬戶，以每年的開戶熱門期間來看，開戶的小朋友以 5 歲以下為最大宗，其次為 6~9 歲，顯示小富翁的父母多在孩子學齡前，就為孩子開立專屬帳戶，及早為孩子打好理財的基礎。

為衝刺兒童理財業務手續費商機，北富銀推出限時「小富翁理財套餐自由選」優惠，9/30 前，只要未滿 20 歲的小富翁帳戶完成指定任務，可享新台幣活儲加碼 0.3%、美元定存 3 個月期 3%、基金手續費最低 1 折。