〈退休理財規劃〉專家提醒：打破兩大迷思 加快退休金累積速度

規劃退休已成理財新顯學，根據投信調查發現，台灣民眾準備退休理財經常陷入兩大迷思，包括：波動就是風險、偏好保證收益，施羅德投信認為，為避免波動而保守，加上寧願選擇低報酬率確保收益不縮水，恐讓退休金累積速度過慢，不利退休金準備，反而才是危機。

施羅德投資集團研究，在 25 歲到 55 歲的退休準備前期生涯中，如果投資態度過於保守，可能導致退休金累積速度太慢，反而是日後退休的最大風險。

施羅德引述理柏統計資料，MSCI 全球股票指數以及美國投資級債券，過去 40 年來，如果年化波動度為 15 創造的累積報酬率可達 4805%，但年化波動度如果只有 7，投資報酬率則降至 2209%，兩者報酬率相差超過一倍。

此外，國人在投資時普遍有「保證收益」的迷思，寧可選擇低報酬率、也不願承受損失，但實際上追求高報酬率的標的，有助迅速累積退休金。

舉例來說，假如投資人連續 40 年、每月存 6000 元，分別以年報酬率 1.5%、3%、5% 計算，累積的金額分別是 395 萬、557 萬以及 919 萬，換言之，提撥同樣的金額與時間，效率完全不同，累積金額也可差到 2 倍以上。

施羅德總裁巫慧燕表示，追求「保證收益」非錯誤觀念，但如果從累積退休金、長期投資的角度來看，投資態度如果過於保守，恐造成退休金準備不足的風險。

巫慧燕強調，投資需考慮報酬率與時間加乘的複利效果，原因在於退休金準備是長期資金且每月固定提撥，考慮長時間定期投資與平均攤提成本，投資人在退休準備態度不應過於保守。