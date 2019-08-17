〈數位帳戶好夯〉5家高利活儲比一比 最優惠利率比老行庫高10倍

數位帳戶正夯，為了搶客，目前有 5 家銀行的數位帳戶，推出利率超過 1% 的高利活儲、和跨行轉帳免手續費，其中最高活儲利率為 1.2%，與一般公股行庫的台幣活儲利率最低的 0.12% 相比，數位帳戶最高的活儲利率一口氣優惠了 10 倍。

在市場一片低利環境下，一般銀行行庫的台幣活儲利率介於 0.12%~0.15% 左右，而數位帳戶因為享有高利，加上網路科技發達、智慧型手機普及而快速發展。

各銀行從 2015 年底，陸續推出線上開戶業務；消費者若想開立數位帳戶，只要經過身分驗證程序，並上傳雙證件的影像檔，就能直接申辦數位存款帳戶，相當快速便利。

據金管會最新統計，截至今年 6 月底，數位帳戶開立戶數已達 233.8 萬戶，短短半年，就比去年底足足增加 83 萬戶、增加了 55%。

開立戶數最多前五家銀行，依序為：「台新 Richart」136 萬戶、「王道 O-Bank」36 萬戶、「國泰世華銀行 KOKO」32 萬戶、 「華南 SnY」7 萬戶及「兆豐 Megalite」4 萬戶。

尤其，台新銀行去年底僅 77 萬戶，但今年才半年的時間，一口氣新增到 136 萬戶。此外，今年才加入戰局的「永豐 DAWHO」也來勢洶洶，自今年 6 月才上市，已超過 3 萬人成為永豐「大戶」，緊追在兆豐之後。

目前有 5 家銀行數位帳戶提供 1% 以上的台幣高利活儲，包括：「台新 Richart」1%、「華南 SnY」、「永豐 DAWHO」都是 1.1%，而「王道 O-Bank」、「兆豐 Megalite」則是 1.2%，不過存款起息區間門檻各有不同，投資人要貨比三家才不吃虧。

也就是說，就算只是 1%，也比一般行庫高出 5 倍，最高的 1.2% 更是差距 8 倍。

除了高利活儲利率，數位帳戶提供轉帳及跨行提款免手續費，也是許多存戶喜愛的。一般來說，跨行轉帳須收取 15 元手續費，跨行提款手續費為 5 元，而數位帳戶存戶則可享有手續費優惠，為日常金融往來省下不少錢。

「國泰世華銀行 KOKO」強項就是跨行轉戰優惠，KOKO 雖然未針對存款提出高利吸客、台幣活儲利率只有 0.15%，但提供跨轉、跨提每月 50 次優惠，也讓不少愛網購的轉帳族、有許多信用卡的卡友們，選擇 KOKO 作為網購、轉帳愛用帳戶，在數位帳戶市占率穩居第三名。

也因為看準其網購等消費族群，KOKO 近期推出透過 KOKO 卡消費，即享 2%、5%、7% 到最高 9% 不等的超狂現金回饋。

而今年 6 月才加入的即戰力新兵「永豐 DAWHO」，主打 7 步驟、7 分鐘即可申辦完成，同時為提升數位帳戶的便利性及多功能，開戶成功後，可直接線上申請專屬 Debit 卡或信用卡，並提供信託、房貸、台外幣無卡提款等網路金融服務。

永豐銀行表示，即日起至年底，更針對儲蓄、理財推出市場極具競爭力的優惠，包括新台幣活儲 100 萬元內享利率 1.1%、單月 16 次跨行提款及轉帳免手續費、申購指定基金手續費 0 元，及 DAWHO 現金回饋 Debit 卡代繳指定保費享 1.1% 現金回饋。

此外，適逢暑假旅遊旺季，永豐銀行表示，「大戶 DAWHO」信用卡以換匯、刷卡回饋，提供民眾旅遊更多便利性及優惠，包括線上外幣換匯最高減 6 分、持專屬信用卡於國外消費享 3% 現金回饋無上限。

民眾更可持大戶 DAWHO 現金回饋信用卡，訂閱數位影音平台 Netflix 或 Spotify 的內容、購買 PlayStation 或 Xbox 二大家用遊戲平台的軟體，或於 Uber Eats、foodpanda 等多家美食外送通路消費，享最高 8% 現金回饋。