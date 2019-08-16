〈造紙法說〉華紙上半年獲利腰斬 全力拓展食安用紙 紙吸管全年可望內銷3億支

華紙 (1905-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，因為漿價下跌、客戶需求疲弱，以及業外虧損拖累，華紙第 2 季由盈轉虧，累計上半年歸屬母公司稅後純益僅小賺 0.81 億元，較去年同期大舉腰斬、年減 53.8%，累計每股純益 0.07 元，為近 5 年同期新低。展望後市，由於貿易戰不確定因素仍高，華紙將更專注特殊紙業務，尤其是食安用紙的開發，其中紙吸管的內銷市場全年可望達 3 億支。

華紙第 2 季合併營收 53.6 億元，季減 0.42%、年減 14.38%，為近 2 年低點。營業毛利率 8.7%、營益率 1%，優於首季的 8.15%、0.89%，不過低於去年同期的 10.11%、3.53%，為近 5 年同期新低。

華紙第 2 季因為漿價下跌、客戶需求疲弱，以及業外虧損拖累，歸屬母公司稅後虧損 329.8 萬元、每股虧損 0.003 元，較首季獲利 0.84 億元、每股純益 0.08 元，及去年同期獲利 1.3 億元、每股純益 0.12 元，明顯轉虧，雙創近 4 年半低點。

華紙上半年合併營收 107.42 億元，年減 10.7%，為近 4 年同期低點。毛利率 8.42%、營益率 0.94%，雙創近 5 年同期低點。而累計上半年歸屬母公司稅後純益 0.81 億元，年減 53.8%，每股純益 0.07 元，雙創近 5 年同期新低。

華紙副總暨發言人陳瑞和表示，該公司持續關注「食安」用紙，隨著 7 月限塑政策執行，紙吸管原紙銷量跟著增溫。華紙表示，除公部門、學校、百貨公司、連鎖速食店四大場所等首波列入規範的店家外，其他例如超商、手搖飲料以及咖啡連鎖店都自動響應不使用一次性塑膠吸管，紙吸管的內銷市場全年可望達 3 億支。

陳瑞和表示，紙吸管自去年 10 月上市以來，目前單月供應量現在有 10 倍成長，從 1 個月幾百萬支，到現在 1 個月 1 億支，內銷外銷各半，外銷主要在馬來西亞、越南、日本、大陸，永豐餘訂下外銷目標是放眼全球，以全球來講會有幾千億支量。

華紙後續還將推出手搖飲料杯專屬的紙封膜，取代現有的塑膠封膜，並進一步研發無淋膜紙飲料杯。藉由紙吸管、紙封膜與紙杯等全方位的無塑、無淋膜產品，為民眾食的安全把關，並達到友善地球的責任。

陳瑞和解釋，這些紙製品，不同於現行看到的紙容器，使用後不再需要特別分類回收處理，可全數丟進紙類回收，進入一般回收紙體系，對喜歡手搖飲料的民眾來說，是更為便利且兼顧環保永續的革命性新品。

至於國際貿易紛爭懸而未決狀況不明，陳瑞和表示，華紙仍將謹慎以對，留意市場變化，同時，更專注高附加價值特殊紙品，特別是食安用紙的開發，提升產品競爭力。