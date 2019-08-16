【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

CME FED WATCH 9 月降息 50 基點的機率上升至 40%，顯示市場仍對股市保持相對謹慎態度，帶動美股科技類股及半導體類股走跌，今日台股開盤在美股走跌影響下漲勢出現壓回，惟受到美中貿易將可能有望續談之消息推動，台積電領軍電子類股反攻，推升台股走高，終場台股上漲 0.91%。

《國際金融市場焦點分析》

早盤陸股受到美股走跌影響開盤呈現小幅下挫，不過隨後市場期待中國當局在中美貿易戰之政策下，有望加大推行財政政策力道，實現 2020 全面小康社會之政策目標，帶動消費類股及金融類股走高，加上 10 點以後，啤酒及白酒類股受到政策及財報利多激勵，大幅走高，推升 A50 指數及上證指數漲勢，使得 A50 指數及上證指數呈現上揚。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 國家致力減產，美國與伊朗及俄羅斯關係緊張，以及美國頁岩油商縮減資本支出，以上利多雖然對油價構成支撐，不過美中貿易緊張關係帶來全球經濟放緩的利空，使得 IEA 及 EIA 先後下調今明年全球原油需求增速，加上美國原油庫存已經連續兩週回升，在不確定性風險升溫下，油價再度走跌；美國公布零售銷售數據強勁，使得金價漲勢稍歇，不過避險需求以及美債殖利率走低，則支撐金價維持在高

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