【國票期貨】美國零售銷售好台指期多方強攻站回年線

◆行情面

期貨市場:

台指期上漲 114 點或 1.11%，收在 10414 點。電子期上漲 5.4 點或 1.27%。金融期上漲 16.2 點或 1.32%。非金電期上漲 89 點或 0.75%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏多調整 770 口，累計為淨空單 5,721 口；投信偏多調整 794 口，累計為淨空單 22,758 口；外資偏空調整 650 口，累計為淨多單 38,642 口。

價差表現:

台指期逆價差 6.89 點，價差縮小；電子期逆價差 0.66 點，價差縮小；金融期逆價差 0.72 點，價差縮小；非金電期正價差 9.15 點，價差縮小。

◆技術面

美股優於預期的零售銷售數據及零售大王沃爾瑪優異的財報刺激昨夜美股上揚，台股週五受此激勵亦小幅開高，盤中則在台幣走穩及權值股領軍之下，終場上漲 93.76 點；以日 K 觀察，台指期今日全場在多方掌控盤勢之下，重新站回年線並突破 5 日及 10 日均線，而且幾乎回補週四的跳空缺口，但在上方仍有季線反壓的狀況下，建議投資人以區間震盪來看待行情。

◆期貨日線



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