聯發科攜手美電信商T-Mobile 完成全球首次5G獨立組網連網通話

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 與美國電信運營商 T-Mobile(TM-US) 今 (15) 日宣布，在多家國際級廠商共同測試下，成功實現全球首次 5G 獨立組網 (SA) 的連網通話，為 5G 生態建設建立關鍵里程碑。

聯發科表示，本次合作的國際級夥伴包括，核心網路供應商諾基亞 (NOKIA-HEL) 和思科 (CSCO-US)、基地台供應商愛立信 (ERIC-STO) 及美國電信運營商 T-Mobile(TM-US)，在多方協同下，成功模擬 5G 在電信網絡中的實際部署，為 SA 商轉邁出一大步。

聯發科指出，此次通話測試使用的是先前發布的 M70 晶片，該晶片採用 7 奈米製程，且因其擁有廣泛的通用性，可適用於 5G 獨立及非獨立式組網 (SA/SNA)，還有 Sub-6GHz 的頻段，也支援 2G 到 5G 世代的通訊，讓電信運營商在部署彈性上享有更多空間。

至於 2020 年即將推出的 5G 獨立組網，較非獨立組網更有效率，主要因 3 大優勢，包括超低延遲、高覆蓋率及高承載率，加上其支援多項應用，如 AR/VR、智慧工廠、智慧電表及車聯網等，可滿足即時且大量的訊息，為消費者提供更佳的效能及流暢度。

最後，聯發科表示，此次成就為今年 5 月與愛立信完成獨立通話測試後，另一項重大的進展，也象徵聯發科在 5G 商轉上不遺餘力，加上先進的晶片技術，可望持續扮演引領市場的角色。