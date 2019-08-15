面板雙虎股價落底訊號現？ 外資連20賣群創後轉買超逾9000張

受整體面板市場供過於求、價格不見起色影響，外資近 20 個交易日幾乎天天調節友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，讓面板雙虎股價持續破底，但外資今 (15) 日在連續 20 日賣超群創後，轉買超 9 千多張，不過仍持續調節友達，是否出現落底訊號，值得留意。

儘管面板雙虎日前公布第 2 季財報，虧損皆較首季收斂，但仍遭外資持續調節，股價雙雙破底，友達今仍遭外資調節 7893 張，股價一度跌破 7 元大關，來到歷史新低 6.92 元，終場跌幅收斂，以 7.03 元作收，跌幅 1.13%，合計外資已連續賣超近 20 個交易日，賣超張數逾 40 萬張。

群創日前雖實施庫藏股，但仍止不住股價持續破底，今早盤最低來到 5.76 元歷史新低價位，但午盤過後買盤進場，股價由黑翻紅，終場站回 6 元大關，收在 6.04 元，漲幅 1.34%。觀察外資動向，在連續 20 個交易日賣超群創後轉買，今買超 9085 張。

面對產業逆風持續，市場預期短期之內面板價格仍呈現低迷狀態，最快要到本季底才有機會回穩，面板廠商也積極調整策略布局，紛紛宣布將透過減產因應供過於求現象，並朝向高值化發展。

友達日前法說會表示，預期本季在高階手機、開學季、非消費型面板需求帶動下，中小尺寸面板銷量將有 5% 以上成長，但對價格表現相對保守，同時強調將持續朝利基型、高價值、一站式整合服務發展。

群創則認為，隨著歐美黑色星期五以及中國雙十一、雙十二購物節即將到來，預期客戶將逐步進入促銷檔期的備貨期，面板需求有機會緩步落底回升，電視面板需求也可望回溫，也將積極布局電視整機市場。