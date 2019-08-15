台股盤後－國安基金操盤手喊話 跌勢收斂 收跌百點失年線

美國債市浮現經濟衰退訊號，造成道瓊暴跌 800 點，台股也難逃波及，今 (15) 日蘋概三王、大型權值股都是壓盤重心，不過國安基金操盤手喊話，資金轉戰 PCB 族群，跌勢稍見收斂，終場下跌 100.6 點，終場收在 10327.13 點，失守年線，成交值 1217.25 億元。

受到美股道瓊指數暴跌 800 點，台股今天一度下跌近 140 點，低點下探至 10287 點，跌破年線 10375 點，但隨後跌幅稍見收斂，終場守住 10300 點關卡。

關於國安基金操盤手、執行秘書阮清華表示，國內景氣是往好的方向，台股下跌幅度比國際股市還要低，國際專業機構也提到「台灣是貿易戰的獲益者之一」，綜合各項數據，以及國際對台灣投資都是往好的方向，國內股市雖然會受到國際股市影響，但還是要回歸基本面，各項經濟數據都顯示我國經濟相對穩健，大家要有信心；若台股出現造成國內恐慌的不理性下跌，國安基金會將召開委員會討論是否進場護盤。

觀察台股重量權值股，股王大立光下跌 0.78%、收在 3825 元，台積電下跌 0.6%、收在 248 元，鴻海則跌 1.38%、收在 71.6 元；其餘權值股包括：聯發科、宏捷科、可成、國巨、台塑四寶、統一、金控股等，都一片綠油油。

盤面上逆勢抗跌股主要為 PCB 族群，定穎漲超過 5%，金像電、華通都漲超過 4%，競國、嘉聯益、欣興、健策、南電、燿華、聯茂都表現亮眼。

整體來說，美國債市浮現經濟衰退訊號，美股道瓊指數暴跌 800 點，創今年最糟單日表現，昨天因美中貿易戰轉圜而生的樂觀氣氛消失殆盡，恐慌情緒再度漫延，讓富邦 VIX 再爆出 49 萬張大量，大盤也一口氣跌破週線、10400 點與年線三大關卡，近期台股隨著國際股市上沖下洗，短線上操作切勿過度追高殺低。