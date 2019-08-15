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台股盤後－國安基金操盤手喊話 跌勢收斂 收跌百點失年線

台股盤後－國安基金執秘喊話 跌勢收斂 收跌百點失年線。(鉅亨網資料照)
台股盤後－國安基金執秘喊話 跌勢收斂 收跌百點失年線。(鉅亨網資料照)

美國債市浮現經濟衰退訊號，造成道瓊暴跌 800 點，台股也難逃波及，今 (15) 日蘋概三王、大型權值股都是壓盤重心，不過國安基金操盤手喊話，資金轉戰 PCB 族群，跌勢稍見收斂，終場下跌 100.6 點，終場收在 10327.13 點，失守年線，成交值 1217.25 億元。

受到美股道瓊指數暴跌 800 點，台股今天一度下跌近 140 點，低點下探至 10287 點，跌破年線 10375 點，但隨後跌幅稍見收斂，終場守住 10300 點關卡。

關於國安基金操盤手、執行秘書阮清華表示，國內景氣是往好的方向，台股下跌幅度比國際股市還要低，國際專業機構也提到「台灣是貿易戰的獲益者之一」，綜合各項數據，以及國際對台灣投資都是往好的方向，國內股市雖然會受到國際股市影響，但還是要回歸基本面，各項經濟數據都顯示我國經濟相對穩健，大家要有信心；若台股出現造成國內恐慌的不理性下跌，國安基金會將召開委員會討論是否進場護盤。

觀察台股重量權值股，股王大立光下跌 0.78%、收在 3825 元，台積電下跌 0.6%、收在 248 元，鴻海則跌 1.38%、收在 71.6 元；其餘權值股包括：聯發科、宏捷科、可成、國巨、台塑四寶、統一、金控股等，都一片綠油油。

盤面上逆勢抗跌股主要為 PCB 族群，定穎漲超過 5%，金像電、華通都漲超過 4%，競國、嘉聯益、欣興、健策、南電、燿華、聯茂都表現亮眼。

整體來說，美國債市浮現經濟衰退訊號，美股道瓊指數暴跌 800 點，創今年最糟單日表現，昨天因美中貿易戰轉圜而生的樂觀氣氛消失殆盡，恐慌情緒再度漫延，讓富邦 VIX 再爆出 49 萬張大量，大盤也一口氣跌破週線、10400 點與年線三大關卡，近期台股隨著國際股市上沖下洗，短線上操作切勿過度追高殺低。

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