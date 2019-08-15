中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

文．理周教育學苑

Ｑ：上周川普一聲令下，自 9 月 1 日起對中國產品增加進口關稅，消息一出，美國道瓊指數應聲大跌，台股也遭池魚之殃，整波下跌 700 多點，好在美股跌深反彈，台股靠政府基金護盤終於回穩，目前指數回到 10500 附近徘徊，這波大跌嚇壞了許多投資人，在這樣動盪的時局中，台股該如何操作才能持盈保泰？

Ａ：自上個月 G20 峰會傳出中美貿易休戰消息後，台股一路緩漲到萬一關卡，可惜好景不常，受美股大跌影響，台股也慘遭七百點修正，貿易戰從去年開打到現在，利空消息力道有趨緩現象，在政府有意護盤情況下，台股短期要再大跌機率不高。

就技術面來看，下方護盤長紅轉折點有支撐，上方到一○六○○附近還有空間，有機會緩漲前進，來到一○六○○附近因為是跳空長黑缺口，會形成壓力位置，這邊容易有回檔現象，短期大盤應該會在這個區間內震盪整理，類股來看，電子類股表現會比金融類股佳。

值得一提的是，前陣子慘遭貿易戰割喉的華為，這次川普並沒有窮追猛打，華為概念股也倖免於難，甚至有些華為概念股走勢更勝大盤，像是台達電 (2308)、台光電(2383)、穩懋(3105)、聯發科(2454)、智邦(2345) 等，在大盤下跌時幾乎完全不受影響，像這樣的股票，當貿易戰有利多消息時，容易出現驚人漲幅，而利空來臨時也相對抗跌，可謂進可攻、退可守，在震盪行情下是一個不錯的選擇。

綜合來說，台股雖然大跌，但目前已經有回穩現象，只要不再破前低，盤整完都還有機會上攻，震盪盤型選股不選市，找到有題材或是法人持有的好股票，才能讓自己的財富穩定成長。

來源：《理財周刊》 990 期

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