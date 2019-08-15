綠品生技攜手VD 開發桑黃多醣體保健食品

文．蔡武穆

創櫃板綠品生技 (7525) 專注在桑黃的研究開發，近日與美國醫美品牌 ViktoriaDeANN(以下簡稱 VD)合作，提供桑黃多醣成分開發食品級美容保養品，預計十月開始銷售，總經理謝睿哲預估，透過 VD 旗下沙龍分店及美容師通路，初期將帶來一年兩百萬美元的營收。

美國 VD 承襲母公司 AMP laboratories 藥廠成立至今三十五年的生物胜肽技術，擅長利用胜肽轉譯成長賀爾蒙前驅物，驅動細胞 DNA 自體生成玻尿酸或膠原蛋白，是全美美容師公認第一品牌美妝保養品，年銷量近十八萬套組。

過去十多年，美國的美容保養品都以塗擦劑為主，近兩年，食用級的美容產品開始流行，VD 注意到此一趨勢，與綠品生技合作開發出食用桑黃多醣體保養品，成為美容套組的一環。

桑黃多醣體保養品和 VD 胜肽產品相輔相成，胜肽轉譯是由外而內的保養，桑黃是由內而外的提供身體能量，除了多醣體的抗發炎能力之外，還有胺基酸、酚類、三萜類多種營養成分，提供身體養分，對應於胜肽的轉譯功能，讓擦劑保養品更有加乘效果。

謝睿哲表示，皮膚表面，無論是黑色素沉澱、粉刺、老化或是雷射的傷害，都是皮膚發炎的現象，桑黃多醣體是由內而外的控制發炎，調節身體免疫功能，促進皮膚再生，改善皮膚暗沉，通盤性恢復皮膚的光澤和彈性。

桑黃是一種珍貴的真菌，別名桑耳、桑臣，是生長在桑樹上的真菌，為多孔菌科針層孔菌的子實體，其中多醣體中含有一種複雜化學物質 PLGL，可以提高人體免疫系統，一九六八年，日本學者發表桑黃的抗癌功效，韓國及中國大陸也有論文研究跟進，但由於無法量產、標準化，藥用價值遲遲未打開。

綠品生技過去專注在植物工廠開發，初期栽培水耕蔬菜，謝睿哲自美返台後，認為水耕蔬菜未能有經濟效益，經多方比較研究，決定以食藥用真菌桑黃做為研究方向，利用自家 LED 光照、室內環控專業及微生物技術，成功量產桑黃子實體，並萃取濃縮多醣體成分達標準階段，除了開發桑黃保健食品之外，目前正尋求產業上下游多方合作的可能性。

來源：《理財周刊》 990 期

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