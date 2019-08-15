獲利年增率＞三成的黑馬股

【撰文／邱敏寬】

今年一月開啟大反彈行情，從 9319 點反彈到 11097 點，行情才開始出現區間震盪，中美貿易戰從去年開始越演越烈，9/1 美國政府開始課徵新一波關稅名單，加上香港反送中議題衝突加劇，港股恆生指數領跌 8/13 低點來到 25270 點距離今年低點 24896 點岌岌可危，而台股和美股表現相對強勁，都在年線附近止跌，但隨著國際局勢及香港政治面因素動盪不利股市，使得資金紛紛擁向避險，黃金也頻創波段新高來到 1517 創下了近五年來的高點，而 10 年期美國公債殖利率再度跌破 1.7％，此時投資人選股更需謹慎，未來盤勢止穩後，擁有業績保護的公司必是資金湧入的標的，本期精選 50 檔獲利年增三成的個股。

台表科受惠轉單效應 今年大爆發

台表科 (6278) 為 SMT 製程大廠，主要服務全球一線面板廠客戶，業務範圍包括原料及配件的採購及管理、工程設計過程、SMT 裝配過程、品質保證、物流管理和售後服務。終端應用主要是配合相關機上盒 (STB)/OTTBox、電視應用新品以及車用與物聯網相關模組、通訊模組等應用為主，以及切入新思 (Synaptics) 相關的指紋辨識模組 NB 應用。今年營運成長大爆發，主要受惠記憶體大廠美光轉移中國西安廠產能至台灣，今年首季開始出貨美光 DRAM 組裝打線訂單，累計營收 179 億，毛利率 11.83％，年增率高達 609％，上半年 EPS 3.23 元超越去年全年 EPS 2.68 元。

隨著 SMT 組裝廠移出中國趨勢確立，轉單效應將持續加持台表科營運，今年將在印度擴產，依據客戶訂單需求預計再增加三至五條線。預估今年全年 EPS 可達 7 元以上的水準，整體營收上半年更已繳出年增率近 4 成的成績，隨著中美貿易戰效應，下半年營運持續暢旺，投信近期積極回補，值得留意。

晶圓需求強勁 第三季有機會再創高

昇陽半 (8028) 主要業務涵蓋再生晶圓、晶圓薄化和微機電元件代工三大業務，再生晶圓產品為大宗，營收比重約 40％至 50％，晶圓薄化比重約 30％至 40％。受惠 IDM 廠客戶擴大釋出訂單，7 月營收 2.51 億元續創新高，月增 11.34％，年增率達 38.06％，第 2 季營收 6.6 億元，季增 11％，Q2 EPS0.71 元，H1 EPS 1.24 元，毛利率表現優於預期，從 Q1 32.8％跳升至 Q2 35.8％，全年預估 EPS 有 2.7 元以上的實力。

昇陽半晶圓薄化的專業技術，產品平均良率超過 99.6％，目前全球前十大 IDM(整合元件製造) 廠商中，有一半以上都是其客戶，由於晶圓薄化扮演著功率元件效能轉換與降低功率損失的重要關鍵，且技術層面高不易受取代。下半年進入再生晶圓出貨旺季，大客戶台積電正積極導入 7 + 奈米與 5 奈米，需求更加強勁，昇陽半導體目前 12 吋再生晶圓產能約 21 萬片，晶圓薄化產能約 7 至 8 萬片規模，第三季營收有機會達 7 億元再創新高，目前外資、投信認養中，短線拉回可以逢低進場。

來源：《萬寶週刊》 1346 期

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