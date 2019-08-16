〈書摘〉缺乏資源、也沒人教，怎麼把生意做好、做大？

「很多人喜歡問 7-ELEVEN 成功的故事，其實沒有什麼神奇的方法，就是一路踏實的走過來。找到標竿學習對象、持續改善、莫忘初衷，最重要的是，萬萬急不得。」──徐重仁

微型創業、個人工作、斜槓職涯的趨勢盛行，縱然經營的規模不同、資源有別，但是生意不分大小，很多做事的概念與面對顧客的道理不變，只是訴求的方法與情境有了轉換。《走舊路，到不了新地方》集結了徐重仁兩年多來解答各地商家的大小問題，用四十年從國際到在地的經營智慧，給予最務實的建議，幫助大家邁向成功！

【摘要】

利用「環狀思考模式」找出核心及外環的機會，把市場做大，並扎實地把一套商業模式、系統建立好，才是企業長青的重要經營之道。

以下內容節錄自《走舊路，到不了新地方》

最近，我有一些機會和幾位年輕朋友深談，他們有的是上班族，有的是自己創業當老闆，有的則是接手家裡生意，試圖轉型，開發更大市場。這些年輕人都很有衝勁，也很肯做事，每個人都熱血地在描繪未來藍圖。

一般人在工作或經營事業時，都想以最大努力來創造更好的績效，想法很多，只要認為是好的，就會去嘗試。

這種精神值得讚賞和肯定，不過我也發現，多數人往往有一個盲點，就是「見林不見樹」，或是「見樹不見林」，缺少整體性的概念。

我認為，比較周延的做法是，利用「環狀思考模式」來磨練自己。

一、第一步要先找出「核心」

任何事業都必須以市場為導向，也就是了解什麼是顧客的需求，以及顧客的消費心理和行為模式。

當市場需求明確之後，必須確定事業的「核心」商品或服務，然後加以精耕。

二、找出「第一外環」的機會

當核心趨於穩定後，再來是進一步思考「第一外環」的市場機會，也就是核心事業的主顧客有什麼延伸的相關性需求。

以現在很夯的健身中心為例，參加健身中心的會員，幾乎都是比較重視健康的族群。他們除了每天，或偶爾來健身之外，可能還有其他與健康相關的資訊及商品需求。

因此，我們可以深入探討，並發掘顧客潛在需求，進而提供適當商品或資訊，以創造外加效益。

三、接續找出「第二外環」、「第三外環」的機會

發掘顧客其他關連性需求一直以來，我都是以這樣的模式來尋找市場機會，一圈一圈地往外擴散，無形之中，市場就被做大了。

當然，有些顧客需求可以被清楚掌握，但也有部分需求是不明顯的，甚至，消費者有時也不太清楚自己還需要什麼。

建立系統，非做不可

當然，「實做」是更大的挑戰，很多人會在這裡卡關，往往想得太多，做得太少或不夠扎實。

外國人比較重視計劃和系統的概念，也就是凡事會按部就班，這一點非常值得學習。

就以最簡單的數鈔票方式來看，他們習慣先算零錢，再算鈔票，而且是一張一張的數，但我們卻習慣用比較簡單的方法，整把整把的數。當然，我們的做法有達到「快速」的效果，卻也常出差錯。

另一個則是系統性的行為模式，例如 A＋B＋C，或 1、2、3、4 等條列式的做法。他們比較重視順序，也習慣配合邏輯性思考。這種做法短期間雖然看不出效果，卻很扎實，其結果往往會超過我們自以為快速的做法。

我經常強調「系統」這件事的重要性。我們在處理事情時，常會去關注單一做法的成效，而忽略了建立「系統」。事實上，一定要兩者並重，才能可長可久。

系統的建立比較耗時費力，無法一蹴可及，但非做不可。惟有扎實地把一套商業模式、系統建立好，基礎才能穩固，永續性才比較強，不容易動搖。

創業者肯拚是好事，若再加上肯學，力量一定會更強大。無論做什麼事，儘可能地截長補短，如果可以試著將東西方做法加以合併運用，必定會有良好成效。

【書籍介紹】

書名：走舊路，到不了新地方

出版社：天下

出版日期：2019 年 8 月

【作者介紹】

徐重仁

生於台南，逢甲大學企業管理學系學士，日本早稻田大學流通經濟學碩士，前台灣統一超商總經理，財團法人商業發展研究院董事長，全聯福利中心總裁，現為重仁塾塾長。

在留學日本期間，徐重仁成家立業，度過了人生中最艱苦的歲月，也鍛鍊出堅強的意志力。1977 年，進入統一企業擔任企劃，隨後主導創設統一超商，並將統一超商打造成台灣規模最大的零售商。他所開發的創新服務，不僅改變了顧客的消費習慣，也開啟台灣的流通革命。

2012 年自統一超商退休，創立「重仁塾」，投注時間與心力，擔任年輕人的職涯及創業導師。他的「境隨心轉」、「擇簡而行」、「凡事徹底」的價值與理念深深影響周遭的人。2014 年 1 月，再度步入企業，擔任全聯總裁，著手打造創新型態的超市購物環境，並於 2017 年正式退休。

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