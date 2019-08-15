元太攜DCI推醫療資訊看板

電子紙大廠元太 (8069-TW) 宣布，將與智慧醫療照護科技解決方案商 DCI 合作，推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板，目前已獲北美 7 家醫院採用，除了提供低功耗、永續價值外，也希望降低醫病之間的溝通風險。

元太表示，此次推出的病患資訊顯示器 PID 與病房資訊顯示器 RID，主要是由 DCI 公司製造，並採用元太的電子紙顯示技術，首波採用的是位在美國佛羅里達州那不勒斯市的 Landmark 醫院等 7 家分院。



元太表示，雙方合作將可提升病患醫療體驗的產品，在不更改醫療照護流程的前提下，提供醫院更簡易安裝的醫療照護資訊顯示看板，讓病患、家屬與醫護人員即時掌握病患照護的最新訊息，降低醫病之間的溝通錯誤、不當治療風險，根據哈佛醫學院風險管理基金會的調查，2009 年至 2013 年，有高達 3 成的醫療處置失當是因溝通錯誤所造成。

元太科技總經理李政昊表示，病患與病房資訊電子紙顯示看板，除了低功耗更具有永續性，將持續與 DCI 合作，於美國醫院導入下世代智慧照護解決方案，並期待能將電子紙應用拓展到全球的醫療場域。

元太第 2 季稅後純益 8.85 億元，季增 101.95%、年增 2.72%，每股純益 0.78 元；7 月合併營收 10.08 億元，月減 28.88%、年減 26.34%，累計今年前 7 月合併營收 75.18 億元，年減 4.57%。