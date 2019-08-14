亞泥Q2每日賺1億 單季、上半年純益及EPS同締新猷

亞泥 (1102-TW) 今 (14) 日公告第 2 財報，受惠中國水泥價格走揚，利差擴大，毛利率突破 3 成創新高，稅後純益 61.9 億元，季增 111%、年增 43%，每股純益 1.97 元；稅後純益 91.19 億元，年增 46.5%，每股純益 2.91 元，單季、上半年純益、每股純益均創歷史新高。

亞泥第 2 季營收 244.2 億元，季增 24.1%、年增 8.8%；毛利率 33.07%，季增 9.4 個百分點、年增 6.32 個百分點；營益率 29.04%，季增 9.48 個百分點、年增 6.52 個百分點；稅後純益 61.9 億元，季增 111%、年增 43%，每股純益 1.97 元。

亞泥上半年營收 438.06 億元，年增 12.3%、毛利率 29.07%，年增 5.15 個百分點、營益率 24.81%，年增 5.01 個百分點、稅後純益 91.19 億元，年增 46.5%，每股純益 2.91 元。

亞泥及子公司亞泥中國受惠第 2 季中國水泥價格走揚、原料煤價走跌，推升毛利率首度突破 3 成，營益率也來到 29%，雙雙創下歷史新高，加上轉投資的山水水泥獲利同樣強勁成長，推升稅後純益衝上歷史新高。

展望下半年，由於中國取消低標水泥有助支撐水泥行情，加上逐步邁入旺季及山水水泥全年貢獻，法人估，亞泥今年獲利可望挑戰半個股本。