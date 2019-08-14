台新銀衝刺FinTech發明專利達29件

面對金融科技 (FinTech) 浪潮，多家國銀致力於金融科技創新，並積極提出新型與發明的專利申請，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行今 (14) 日宣布，該行已取得 13 件發明專利及 16 件新型專利，其中，法人金融的「外幣系統演算法」，再傳捷報。

台新銀行表示，該行已取得 13 件發明專利及 16 件新型專利，且尚有多項專利申請中，特別的是，該行外幣系統 (Wholesale Banking System，簡稱 WBS) 的「精算擔保品極大化放款值之演算法」功能，繼獲得經濟部智慧財產局「新型專利」後，又於近期獲得「發明專利」雙重認證。

台新銀行表示，外幣系統以客戶服務為導向，針對客戶需求提供全天 24 小時即時服務，採用開放平台架構，以高效能參數化、模組化等精進技術建置的系統平台，可支援多幣別、多語言及多種國際業務；該系統先後已獲得七項國際大獎肯定，本次獲得發明專利的「精算擔保品極大化放款值之演算法」，是運用額度與擔保品模組先進、創新的自動化技術，透過整合銀行內部的法人金融授信流程，讓銀行在相同風險的情形下，極大化擔保品的可放款值，透過更精準且有效率的分析，協助法人客戶取得放款資金。

台新銀行法人金融總處執行長林淑真表示，台新銀行在推動金融科技創新與提升客戶服務不遺餘力，所建置的外幣系統除獲得七項國際大獎肯定外，系統中的「精算擔保品極大化放款值之演算法」進一步獲得「發明專利」認證，更顯難能可貴。

林淑真強調，台新銀行外幣系統除了做為法人金融數位化服務發展最堅強的後盾外，同時也已應用在東京、布里斯本、新加坡及香港等海外分行，未來更將以最小的風險與最精簡的成本，快速應用於全球海外分行布局，大幅提升競爭優勢。