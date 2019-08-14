台灣進入人口斷崖期 在職青壯年首當其衝 善用保險存退休金流

台灣經歷八○年代的人口擴張期、千禧年後的人口紅利期，已進入人口成長僅 1% 的「人口斷崖期」，和人口成長有高度相關的經濟成長率，也一路下滑，在職青壯年的退休現金流首當其衝，養兒防老的觀念，已不適用現在的青壯年世代，如何讓自己擁有一個不需倚靠就有保障有尊嚴的退休生活，錠嵂保經建議，可善用具有理財功能的保險，創造不間斷收入的退休生活。

根據國發會研究資料，台灣人口惡化速度，比想像中更嚴重，201７年，青壯年人口主要扶養對象已從幼兒轉化成老年人，2018 年，65 歲以上老年人口占比超過 14%，正式邁入高齡社會，預估 2020 年，自然增加率由正轉負，2026 年 65 歲以上老人人口比率將超過 20%，進入超高齡社會，到 2034 年的時候，每兩個人就會有一人超過 50 歲。

國人平均壽命已來到 80.4 歲，創歷年新高，也高於全球平均水準。根據勞動部公布 2018 年勞工生活及就業狀況調查統計發現，近五成勞工規劃 61 歲以後再退休，預計退休年齡平均為 61.1 歲。

至於勞工規劃退休後的生活費用來源，仍是以自己儲蓄占 75.2% 最多，其次為新制勞工退休金占 57.2%，第三則是勞保老年給付占 43.5%。從 80.4 歲到 61.1 歲，等於要準備近 20 年的生活開銷。

以主計處所提供的全年總薪資分布圖最多數薪資區間落在 36 萬元，但國人平均消費卻高達 40 萬元，意味著許多青壯年的在職人口，其實是月光族，當收入趕不上支出時，要如何為長達 20 年的退休生活預做準備？

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示， 有鑑於台灣老年化社會加速的演變，錠嵂看到了保戶除了人身六大保障以外的需求，如何幫助保戶做家庭風險規劃時，從眼前的迫切需求擴展到未來退休的隱性需求一併兼顧，成為錠嵂今年半年業務推展的重要課題。因此，在八月份的時候與退休理財專家 AIA 友邦人壽聯手，推出了具有創造退休不間斷收入特性的保險商品「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」&「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」。

這兩樣保險商品兼具有身存保險金、回饋分享金、祝壽保險金、完全失能保險金等功能，在繳費期滿後，能夠建構不中斷的退休金，擁有固定的生活費，如果市場景氣活絡升息，生存金會跟著攀升，讓退休生活更有品質，100 歲時還能領回祝壽金，為自己的長命百歲慶祝。不論在繳費期間還是繳費期滿前，萬一發生完全失能，能夠把錢一次領回，支付長期照顧的費用，若不幸身故，未領完的生存金，能夠遺愛家人，保費不浪費。

趙惠仙表示，勞保退休基金，今年三月起，連續四個月出現收支逆差，勞保基金會不會破產一直是民眾關注議題，而長照體系，目前每年預算僅有 330 億元，分到 41 萬個有長照需求的人身上，等於每人每天分到 220 元的長照津貼，此金額還不夠雇用照護員一小時。年輕人變少，老人變多，將讓老人社福預算成為財政的最大負擔，政府資源在即將到來的超高齡社會，面臨了僧多粥少的局面，反應了退休老年生活，單靠政府並不足夠，還是要靠民眾即早預備，以時間換取未來的空間，才能讓自己的老年生活有所尊嚴，享受樂齡人生。