〈養保單防老〉退休理財愛買儲蓄險、投資型保單？別迷信報酬率 選擇還本終身險正夯

台灣從高齡化社會急速奔向超高齡社會，但是民眾買保險仍偏愛儲蓄險或投資型保單，疏忽了保障的功能，金管會今年出手管制高宣告利率保單，希望保險回歸保障本質，AIA 友邦人壽通路長張志杰指出，相較於儲蓄險、投資型保單，一來是高宣告利率優勢不再，且投資報酬率也不一定穩定，尤其現在資本市場動盪，想用保險兼顧理財功能的話，建議選擇還本終身險，更能保障穩定金流。

根據國發會預估，2025 年的台灣，65 歲以上的人口，將佔總人口數的五分之一；然另一方面，國人平均壽命已突破 80 歲，且受惠於進步且普及的醫療科技，未來有極大可能性將平均壽命推向 100 歲。超高齡社會代表投入生產的勞力人口萎縮，經濟成長力道變弱，活的越來越長命的老年族群若沒有存夠退休金，將形成嚴重社會問題。

面對收入銳減的退休生活，AIA 友邦人壽總經理侯文成指出，退休規劃最重要的思考，不是需於職涯期間累積多少資產，而是為退休期間創造「穩定的金流」，以及對抗因長壽可能造成的收入與失能風險。

侯文成進一步表示，還本終身保險是近年許多民眾在進行退休規劃時會考慮的主流商品，因為除了身故保險金、完全失能保險金等保障外，還能協助保戶按部就班準備退休金。以「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」與「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」為例，保戶可約定自保險年齡 55 歲、60 歲或 65 歲起，每年或每月領取生存保險金，最久可領到保險年齡 99 歲，且每年當宣告利率高於預定利率，還有機會獲得「回饋分享金」。