元大銀行錄音檔消失 遭金管會開罰200萬元

元大金 (2885-TW) 旗下元大銀行辦理資訊作業發生疏失，導致部分錄音資料消失，金管會今 (13) 日表示，元大銀有未確實執行內部控制制度的缺失，依法核處新台幣 200 萬元罰鍰。

金管會副局長莊琇媛表示，原大眾銀行（已在去年 1 月 1 日併入元大銀行）對於客戶部分錄音檔未完整備份，元大銀行在合併移交時，未就該錄音備份檔抽核調聽，以確認移交資料完整性；且因元大銀去年 9 月銷毀儲存上述原始錄音系統的機器設備時，也未進行備份資料完整性確認，致原大眾銀行部分錄音資料未完整備份即予銷毀，因此，認定元大銀行資訊作業風險管理未妥，內控有缺失，依銀行法第 129 條第 7 款規定，核處新台幣 200 萬元的罰鍰。

莊琇媛說明，會發現部分錄音資料消失，主要是有客戶對金融商品的課稅有疑慮，打電話詢問理專，理專向客戶說明完後擔心講錯，想去調閱錄音檔確認，結果發現當初沒有備份到此檔，而原始檔也被銷毀，元大銀行才會主動向金管會作重大偶發事件通報。

莊琇媛補充，因電腦維護成本高，所以銀行才會銷毀電腦的原始檔，保留備份檔，且元大銀行從 2012 年至 2017 年的錄音資料都不完整，若之後還有客戶有疑慮要調資料，金管會要求元大銀行要加強對客戶權益的保障，有爭議要妥善處理。