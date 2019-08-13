台積電Q2每股將配發2.5元現金股利 12/19除息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(13)日召開董事會，核准第 2 季每股配 2.5 元現金股利，預計 12 月 19 日除息。

台積電今年股東會通過，每季董事會將核准通過，分季分配現金股利，台積電今年第 1 季已核准首季每股配發現金股利 2 元，預計今年 9 月 19 日除息，10 月 17 日發放。

台積電今日董事會通過多項議案，包含核准第 2 季每股配現金股利 2.5 元，配息基準日 12 月 25 日，除息交易日 12 月 19 日，依公司法規定，在公司決定分派股息之基準日前 5 日內，即 12 月 21 日至 12 月 25 日止，停止普通股股票過戶，並在 2020 年 1 月 16 日發放。

台積電也指出，在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證，除息交易日也為 12 月 19 日， 與普通股一致。台積電先前也多次強調，明年每年現金股利，也將在 10 元以上。

台積電也核准資本預算案 2009.931 億元，其中包含興建廠房，建置、擴充及升級先進製程產能，建置特殊製程產能，以及今年第 4 季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電也核准擢升副財務長黃仁昭，擔任副總經理暨財務長兼發言人，預計今年 9 月 1 日起生效，另外也核准擢升研發組織先進設備暨模組發展二處資深處長章勳明，擔任副總經理一職。