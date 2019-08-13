【永豐期貨】台指選擇權盤後－香港反送中問題持續延燒 台股失守年線支撐

永豐期貨 2019年8月13號17點26分

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 96 點至 10343 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 19.66 點，電子期逆價差擴至 - 1.39 點，金融期逆價差擴至 - 5.58 點。現貨部分，三大法人賣超 77.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 233 口至 10829 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2131 口至 36062 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3512 口至 15798 口。

週一香港反送中持續延燒，晚間消息傳出香港機場關閉，拖累美股四大指數終場收跌 1.2%~1.5% 上下，週一日韓股市下跌開出，台股跳低開出後震盪整理，但 9:40 後陸港股市擴大跌幅，台積電、鴻海、大立光均出現大筆賣單，加權指數向下修正至年線，不過 10 點過後消息傳出香港機場再度恢復營運，加權指數反彈回到 10400 附近震盪，然而尾盤大筆賣單敲進台積電、鴻海、台塑四寶等權值股，使指數尾盤下跌 28.93 點幾乎以盤中最低價作收。終場加權指數下跌 1.05% 至 10362.66 點。技術面觀察，台股今天收盤跌破 240 日的年線，所幸成交量能縮至 1182 億為近兩週來最低，但若未來未能盡速站回年線支撐，仍將不利台股後續發展。此外，今天新台幣重貶 1.06 角，需持續留意外資是否有持續將資金抽離台股的跡象。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10200~10600 點縮至 10250~10500 點，但 10400、10450、10500 的週 Call 未平倉量都高達近 2 萬口，顯示上檔反壓相對較重。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.04。VIX 指數上升 0.82 至 16.57。整體選擇權為中性格局。 (永豐期貨研調)



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