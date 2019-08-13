【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到香港反送中政治事件衝突不斷升溫，導致市場對於金融市場擔憂加深，推動昨日美股再度走跌，在美股走跌的基礎下，台股開盤隨即下跌，加上今日台股主流類股中的半導體、光電類股同步走弱，使得台股跌勢加深，終場台股下跌 1.05%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 28.94 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到香港反送中事件不斷升溫，美國與中國的衝突從貿易衝突轉向政治衝突，市場擔憂政治事件恐將再度衝擊全球金融市場，使得全球債市再度遭遇避險資金湧入，導致今日陸股及人民幣開盤同步走跌，加上中國保險類股、銀行類股受到市場擔憂資金外逃及地方債務風險升溫影響，今日大幅走跌，拖累 A50 指數表現，帶動 A50 指數下跌近 0.5%。

《國際商品市場焦點分析》

週一美國農業部公布農產品月報顯示，受到今年春季濕冷氣候衝擊，農戶申請無法種植保險理賠創下歷史紀錄新高，農業部因此下調玉米種植及收割面積預估值，但仍明顯高於市場預估，同時由於進入生長季節後，氣候有利玉米生長，因此在農業部調升單位產量下，玉米今年總產量反而上調，另外，美國小麥在今年冬麥豐收下，產量也遭到上調高於預期，衝擊期貨價格雙雙重挫。

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